وزير الدفاع الألماني يدعو إلى تطبيق الخدمة الإلزامية في الجيش والاستعداد للحرب

بقلم: يورونيوز

قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أمام البرلمان الألماني: "يجب أن نكون مستعدين للحرب بحلول عام 2029".

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وحث بيستوريوس على تطبيق الخدمة العسكرية الإجبارية في البلاد معتبرًا أنها بحاجة إلى الشبابا للدفاع عن أمنها، في الوقت الذي دعا فيه إلى "مواصلة الاستثمار بشكل كبير" في الجيش الألماني.

وأضاف: "يجب علينا توفير الردع لمنع وصول الأمور إلى الأسوأ."

وفي أوائل عام 2022، وبعد فترة وجيزة من الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، كان المستشار أولاف شولتس قد أطلق زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري، والتي وصفها بأنها "نقطة تحول".

كما أشار بيستوريوس أيضاً إلى خطر هجوم روسي محتمل في المستقبل على إحدى دول حلف شمال الأطلسي.

وتولى بيستوريوس العام الماضي مهمة تطوير الجيش الألماني، بعد سنوات من الإهمال، ودعا في نوفمبر/تشرين الثاني إلى إعادة النظر في هيكله.

يذكر أن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس قد أعلن عن حزمة أسلحة ألمانية جديدة لدعم أوكرانيا بقيمة نصف مليار يورو.