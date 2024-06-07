Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
آخر الأخبار

ترندينغ

جدول زمني

My Europe

أبواب

برامج

العالم

أبواب

برامج

أعمال

أبواب

برامج

Next

أبواب

برامج

Green

أبواب

برامج

الصحة

أبواب

برامج

ثقافة

أبواب

برامج

سفر

أبواب

برامج

فيديو
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداثالبودكاست
Loader

جدونا

اعلان

وزير الدفاع الألماني يدعو إلى تطبيق الخدمة الإلزامية في الجيش والاستعداد للحرب

وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس
وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أمام البرلمان الألماني: "يجب أن نكون مستعدين للحرب بحلول عام 2029".

اعلان

وحث بيستوريوس على تطبيق الخدمة العسكرية الإجبارية في البلاد معتبرًا أنها بحاجة إلى الشبابا للدفاع عن أمنها، في الوقت الذي دعا فيه إلى "مواصلة الاستثمار بشكل كبير" في الجيش الألماني.

وأضاف: "يجب علينا توفير الردع لمنع وصول الأمور إلى الأسوأ."

وفي أوائل عام 2022، وبعد فترة وجيزة من الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، كان المستشار أولاف شولتس قد أطلق زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري، والتي وصفها بأنها "نقطة تحول".

كما أشار بيستوريوس أيضاً إلى خطر هجوم روسي محتمل في المستقبل على إحدى دول حلف شمال الأطلسي.

وتولى بيستوريوس العام الماضي مهمة تطوير الجيش الألماني، بعد سنوات من الإهمال، ودعا في نوفمبر/تشرين الثاني إلى إعادة النظر في هيكله.

يذكر أن  وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس  قد أعلن عن حزمة أسلحة ألمانية جديدة لدعم أوكرانيا بقيمة نصف مليار يورو.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

اتفاق بين الاشتراكي الديموقراطي والخضر والليبراليين لتشكيل حكومة في المانيا

تزايد شعبية حزب معادي للإسلام والاجانب في المانيا

المانيا: بتري اليمينية الشعبوية لن تترشح للانتخابات

روسيا ألمانيا صناعة الأسلحة أولاف شولتس الحرب في أوكرانيا