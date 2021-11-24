الإعلان عن الحكومة الألمانية الجديدة خلال الساعات القادمة

بعد جولة من المفاوضات الحاسمة جرت الثلاثاء في برلين، من المقرر أن تكشف ثلاثة أحزاب ألمانية الأربعاء عن إبرام اتفاق لتشكيل ائتلاف حاكم خلال ساعات.

وأعلنت الأحزاب الثلاثة (الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر) التي تتفاوض منذ عدة أسابيع في بيان أصدرته أنها ستقدم تشيكلة حكومتها يوم الأربعاء عند الساعة 2:00 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، مما يمهد الطريق لانتخاب مرشح الاشتراكي الديمقراطي للمستشارية أولاف شولتز في الأسبوع الثاني من ديسمبر/كانون أول، وبدء الحكومة عملها رسميا.

وشارك في المفاوضات الأخيرة التي جرت الثلاثاء في برلين، شولتز، ورئيس حزب الخضر، روبرت هابيك، ورئيس الحزب الديمقراطي الحر، كريستيان ليندنر.

وعقب الانتخابات التشريعية التي جرت في 26 سبتمبر / أيلول وفوز الحزب الاشتراكي الديمقراطي بفارق ضئيل، بدا الطريق مرسوما لقيام أول ائتلاف مع أنصار البيئة وليبراليي الحزب الديمقراطي الحر، المصممين على المشاركة في حكومة بعد سنوات طويلة في المعارضة.

وواجهت المفاوضات التي شاركت فيها 22 مجموعة منذ ذلك الحين عثرات عدة، ونقاط توتر بشأن المناخ وحقيبة المالية.

وعمد الخضر الذي حلّ في المرتبة الثالثة في الانتخابات بعد الحزب الاشتراكي الديمقراطي والمحافظين من تحالف الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي، إلى توجيه تحذير في الأيام الماضية بشأن المسار الذي تسلكه مجموعات العمل الـ22 والخبراء الـ300 المكلفون بصوغ اتفاق الائتلاف.