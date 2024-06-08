فيديو: مأساة جديدة في البحر المتوسط.. 11 مهاجرًا يلقون حتفهم في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا

بقلم: يورونيوز

انتشلت سفينة الإنقاذ التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود "جيو بارنتس" الجمعة، 11 جثة لمهاجرين لقوا حتفهم في البحر المتوسط أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا.

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وتلقت سفينة "جيو بارنتس" تنبيها من طائرة الإنقاذ التابعة لمنظمة "سي واتش" التي رصدت جثثا عائمة في عرض البحر، وفقًا لما نشرته منظمة أطباء بلا حدود على موقع إكس.

واستغرقت عملية انتشال الجثث نحو 9 ساعات.

وتقول فولفيا كونتي، منسقة عمليات الإنقاذ في منظمة أطباء بلا حدود من على متن السفينة جيو بارنتس: "تم انقاذ 109 مهاجرين على متن قارب صغير وانتشال جثث 11 مهاجرا من عرض البحر".

ولقي نحو 282 مهاجرا حتفهم أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى أوروبا خلال 6 أشهر كما تم تسجيل 449 مهاجرا في عداد المفقودين، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.

فيما تم إعادة 7059 مهاجرا، وتم ترحيلهم إلى ليبيا خلال نفس الفترة.

تظهر بيانات وزارة الداخلية الإيطالية، أن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا هذا العام انخفض بشكل كبير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.