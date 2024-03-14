شاهد: إنقاذ 52 مهاجرًا في البحر المتوسط ونقلهم إلى إيطاليا

بقلم: يورونيوز

تم نقل 52 مهاجرًا تم إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط إلى الشاطئ في ميناء كاتانيا الإيطالي في صقلية مساء الثلاثاء.

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وقالت منظمة الطوارئ الإيطالية غير الحكومية التي تدير سفينة الإنقاذ "دعم الحياة" في وسط البحر الأبيض المتوسط، إنها أنقذت المهاجرين قبالة الساحل الليبي يوم الاثنين بعد تلقيها نداء استغاثة.

وأوضحت المنظمة غير الحكومية، أن المجموعة المكونة من 52 شخصًا تضم امرأة وقاصرًا، مضيفة أن بلدانهم الأصلية هي بنغلاديش وسوريا وباكستان ومصر ونيجيريا.

ونزلوا جميعا في كاتانيا بصقلية في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء.