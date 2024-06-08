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جدونا

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شاهد: اشتعال النيران في شاحنة تنقل 5000 غالون من الوقود

الشاحنة أثناء الحريق
الشاحنة أثناء الحريق Copyright AP Photol/WFAA
Copyright AP Photol/WFAA
بقلم:  يورونيوز
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وأمرت سلطات مدينة ديسوتو السكان القريبين من الحريق بإخلاء المنطقة وتجنبها.

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نشب أمس الجمعة حريق هائل في شاحنة لنقل وقود الديزل في أحد شوارع مدينة ديسوتو في ولاية تكساس الأمريكية.

وقالت محطة (WFAA) الإخبارية المحلية إنه لم تكن هناك سيارات أخرى في المنطقة أثناء الحريق، مضيفة بأن سائق الناقلة التي يمكنها تخزين 5000 غالون لم يصب بأذى.

واستخدم رجال الإطفاء الرغوة من أربعة اتجاهات مختلفة وبشكل متزامن لتغطية الوقود والسيطرة على الحريق، بحسب WFAA.

وأمرت سلطات مدينة ديسوتو السكان القريبين من الحريق بإخلاء المنطقة وتجنبها.

ولم يتضح على الفور سبب الحريق، ومتى سيتم إخطار السكان سيكون من الآمن العودة إلى منازلهم.

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