Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
آخر الأخبار

ترندينغ

جدول زمني

My Europe

أبواب

برامج

العالم

أبواب

برامج

أعمال

أبواب

برامج

Next

أبواب

برامج

Green

أبواب

برامج

الصحة

أبواب

برامج

ثقافة

أبواب

برامج

سفر

أبواب

برامج

فيديو
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداثالبودكاست
Loader

جدونا

اعلان

المرصد السوري: مقتل شخصين في انفجار سيارة بالقرب من المركز الثقافي الإيراني في دير الزور

جنود في أحد الشوارع في دير الزور
جنود في أحد الشوارع في دير الزور Copyright AP/Copyright 2017 The AP. All rights reserved.
Copyright AP/Copyright 2017 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

وقال المصدر إن السيارة تابعة "للمليشيات الموالية لإيران" في سوريا.

اعلان

أعلن المصدر السوري لحقوق الانسان اليوم السبت مقتل شخصين على الأقل وإصابة آخرين في حادث انفجار سيارة للدفع الرباعي بالقرب من المركز الثقافي الإيراني في مدينة دير الزور.

وأضاف المرصد نقلاً عن مصادر لم يكشف عنها بأن السيارة كانت "ملغمة بمواد متفجرة" وانفجرت في حي القصور بمحيط منطقة جامع الفتح قرب المركز الإيراني.

وقال المصدر، إن السيارة المنفجرة تابعة "للمليشيات الموالية لإيران" في سوريا.

وفرضت قوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد طوقاً أمنياً حول موقع الحادث، بحسب المصدر.

وشهد ريف دير الزور الشهر الماضي نقتل قيادي بالقوات الإيرانية في هجوم وقع أثناء قيامه بجولة تفقدية لنقاط أمنية في المنطقة.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

انتخابات البرلمان الأوروبي تدخل يومها الثالث.. صناديق الاقتراع تفتح في إيطاليا وسلوفاكيا ومالطا

بعد تحرير 4 محتجزين إسرائيليين.. غانتس يعلن إرجاء مؤتمره الصحفي الذي كان مقرراً مساء اليوم

شاهد: اشتعال النيران في شاحنة تنقل 5000 غالون من الوقود في تكساس

دير الزور سوريا إيران انفجار