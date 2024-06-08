المرصد السوري: مقتل شخصين في انفجار سيارة بالقرب من المركز الثقافي الإيراني في دير الزور

بقلم: يورونيوز

وقال المصدر إن السيارة تابعة "للمليشيات الموالية لإيران" في سوريا.

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أعلن المصدر السوري لحقوق الانسان اليوم السبت مقتل شخصين على الأقل وإصابة آخرين في حادث انفجار سيارة للدفع الرباعي بالقرب من المركز الثقافي الإيراني في مدينة دير الزور.

وأضاف المرصد نقلاً عن مصادر لم يكشف عنها بأن السيارة كانت "ملغمة بمواد متفجرة" وانفجرت في حي القصور بمحيط منطقة جامع الفتح قرب المركز الإيراني.

وقال المصدر، إن السيارة المنفجرة تابعة "للمليشيات الموالية لإيران" في سوريا.

وفرضت قوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد طوقاً أمنياً حول موقع الحادث، بحسب المصدر.

وشهد ريف دير الزور الشهر الماضي نقتل قيادي بالقوات الإيرانية في هجوم وقع أثناء قيامه بجولة تفقدية لنقاط أمنية في المنطقة.