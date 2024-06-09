Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
آخر الأخبار

ترندينغ

جدول زمني

My Europe

أبواب

برامج

العالم

أبواب

برامج

أعمال

أبواب

برامج

Next

أبواب

برامج

Green

أبواب

برامج

الصحة

أبواب

برامج

ثقافة

أبواب

برامج

سفر

أبواب

برامج

فيديو
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداثالبودكاست
Loader

جدونا

اعلان

شاهد: الجيش الإسرائيلي يواصل توغله في شمال القطاع

دبابة إسرائيلية في وسط قطاع غزة
دبابة إسرائيلية في وسط قطاع غزة Copyright Abdel Kareem Hana/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Copyright Abdel Kareem Hana/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

يظهر الفيديو دبابات إسرائيلية، مساء الأحد وهي تتجه نحو شمال قطاع غزة، في إطار توسيع عملياتها العسكرية في القطاع.

اعلان

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته تعرضت لإطلاق نار كثيف خلال الفترة الصباحية والتي وصفتها بالمعقدة في وسط غزة.

وقالت الأمم المتحدة الجمعة إن الجيش الإسرائيلي أبلغها بضرورة انتقال نحو 1.1 مليون فلسطيني في شمال  غزة يجب أن ينتقلوا إلى جنوب القطاع خلال اليوم القادم.

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن عدد القتلى والجرحى وصل إلى نحو 121 ألف قتيل وجريح فلسطيني منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

 

 

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

في يوم واحد 4 استقالات متتابعة في إسرائيل: غانتس وآيزنكوت وقائد فريق في الجيش الإسرائيلي

"هاي شكل وحدة مخطوفة إلها 9 أشهر".. قناة إسرائيلية تفصل مذيعة بسبب حديثها عن مظهر الأسيرة المحررة

مقررة الأمم المتحدة: إسرائيل رفضت إعادة الرهائن عبر اتفاق سياسي حتى تستمر في تدمير الفلسطينيين

الشرق الأوسط إسرائيل دبابة قطاع غزة غزة