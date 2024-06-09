شاهد: الجيش الإسرائيلي يواصل توغله في شمال القطاع

بقلم: يورونيوز

يظهر الفيديو دبابات إسرائيلية، مساء الأحد وهي تتجه نحو شمال قطاع غزة، في إطار توسيع عملياتها العسكرية في القطاع.

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وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته تعرضت لإطلاق نار كثيف خلال الفترة الصباحية والتي وصفتها بالمعقدة في وسط غزة.

وقالت الأمم المتحدة الجمعة إن الجيش الإسرائيلي أبلغها بضرورة انتقال نحو 1.1 مليون فلسطيني في شمال غزة يجب أن ينتقلوا إلى جنوب القطاع خلال اليوم القادم.

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن عدد القتلى والجرحى وصل إلى نحو 121 ألف قتيل وجريح فلسطيني منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.