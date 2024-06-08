موقع أكسيوس: خلية أمريكية ساعدت الجيش الإسرائيلي في تحرير المحتجزين الأربعة في غزة

بقلم: يورونيوز

قال موقع أكسيوس نقلاً عن مسؤول أمريكي، إن خلية إنقاذ الرهائن الأمريكية ساعدت الجيش الإسرائيلي في عملية تحرير أربعة محتجزين في قطاع غزة.

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وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن اليوم السبت تحرير وحدة مكافحة الإرهاب أربعة من منطقة النصيرات في القطاع.

وذكر المتحدث العسكري الإسرائيلي دانيال هاغاري، أن العملية تم تنفيذها بناء على معلومات استخبارية وعمليات للشاباك واليمام، مضيفا أنها "انطوت على مخاطر كبيرة وانتهت باستعادة المختطفين الأربعة".

وشدد على عزم تل أبيب "إعادة جميع المختطفين"، قائلا "سنقوم بذلك بكل الطرق وهذه رسالتنا للمفاوضات هذا الصباح".

وأضاف بأن احد عناصر وحدة مكافحة الإرهاب أصيب بجروح خطيرة خلال العملية التي "تم التخطيط لها منذ أسابيع وشارك فيها مئات الجنود".

وكشف الجيش عن أسماء الرهائن المحررين وهم نوعا أرغماني وألموغ مئير وأندري كوزلوف وشلومي زيف.

وقال الجيش إن الرهائن الأربعة في وضع صحي جيد وذلك بعد فحصهم ونقلهم إلى المستشفى.

ووصف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت العملية بالـ"بطولية" وأكد إعادة الرهائن من أسر حماس إلى إسرائيل.

وقال: "تابعت من غرفة القيادة عملية تحرير المختطفين تحت إطلاق نار كثيف ونفذت المهمة بشجاعة".

وتأتي العملية وسط تعثر المفاوضات من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار وتبادل للرهائن والأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين.

وكان رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، قد قال اليوم السبت إن "حماس لن توافق على أي اتفاق لا يحقق الأمن لشعبنا أولا وقبل كل شيء".