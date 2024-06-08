Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
آخر الأخبار

ترندينغ

جدول زمني

My Europe

أبواب

برامج

العالم

أبواب

برامج

أعمال

أبواب

برامج

Next

أبواب

برامج

Green

أبواب

برامج

الصحة

أبواب

برامج

ثقافة

أبواب

برامج

سفر

أبواب

برامج

فيديو
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداثالبودكاست
Loader

جدونا

اعلان

موقع أكسيوس: خلية أمريكية ساعدت الجيش الإسرائيلي في تحرير المحتجزين الأربعة في غزة

الإسرائيلي ألموغ مئير عقب تحريره
الإسرائيلي ألموغ مئير عقب تحريره Copyright Tomer Appelbaum/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Copyright Tomer Appelbaum/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

قال موقع أكسيوس نقلاً عن مسؤول أمريكي، إن خلية إنقاذ الرهائن الأمريكية ساعدت الجيش الإسرائيلي في عملية تحرير أربعة محتجزين في قطاع غزة.

اعلان

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن اليوم السبت تحرير وحدة مكافحة الإرهاب أربعة من منطقة النصيرات في القطاع.

وذكر المتحدث العسكري الإسرائيلي دانيال هاغاري، أن العملية تم تنفيذها بناء على معلومات استخبارية وعمليات للشاباك واليمام، مضيفا أنها "انطوت على مخاطر كبيرة وانتهت باستعادة المختطفين الأربعة".

وشدد على عزم تل أبيب "إعادة جميع المختطفين"، قائلا "سنقوم بذلك بكل الطرق وهذه رسالتنا للمفاوضات هذا الصباح".

وأضاف بأن احد عناصر وحدة مكافحة الإرهاب أصيب بجروح خطيرة خلال العملية التي "تم التخطيط لها منذ أسابيع وشارك فيها مئات الجنود".

وكشف الجيش عن أسماء الرهائن المحررين وهم نوعا أرغماني وألموغ مئير وأندري كوزلوف وشلومي زيف.

وقال الجيش إن الرهائن الأربعة في وضع صحي جيد وذلك بعد فحصهم ونقلهم إلى المستشفى.

ووصف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت العملية بالـ"بطولية" وأكد إعادة الرهائن من أسر حماس إلى إسرائيل.

وقال: "تابعت من غرفة القيادة عملية تحرير المختطفين تحت إطلاق نار كثيف ونفذت المهمة بشجاعة".

وتأتي العملية وسط تعثر المفاوضات من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار وتبادل للرهائن والأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين.

وكان رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، قد قال اليوم السبت إن "حماس لن توافق على أي اتفاق لا يحقق الأمن لشعبنا أولا وقبل كل شيء".

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

27 قتيلًا على الأقل في هجمات أوكرانية على خيرسون ولوغانسك

شاهد: حالة من الرعب والهلع يعيشها الفلسطينيون إثر هجوم مكثف على النصيرات ودير البلح

تعرف على أبرز 9 نقاط من المقترح الأمريكي لما بعد الحرب في غزة

إسرائيل حركة حماس غزة احتجاز رهائن فلسطين