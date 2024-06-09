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جدونا

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للمرة الثالثة على التوالي.. مودي يؤدي اليمين الدستورية كرئيس وزراء للهند

ناريندرا مودي، خلال تأدية اليمين الدستوري في نيودلهي، الهند.
ناريندرا مودي، خلال تأدية اليمين الدستوري في نيودلهي، الهند. Copyright Manish Swarup/Copyright 2024 The AP. .
Copyright Manish Swarup/Copyright 2024 The AP. .
بقلم:  يورونيوز
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أدى ناريندرا مودي اليمين الدستورية كرئيس لوزراء الهند للمرة الثالثة على التوالي الأحد، بعد انتخابات لم يحقق فيها النتائج المرجوة ما أجبره على الاعتماد على ائتلاف لمواصلة الحكم.

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ووعد مودي في حفل حضره مسؤولون من الحزب القومي الهندوسي وأحزاب الائتلاف الحكومي، بحماية الدستور والقانون الهندي.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي لا يفوز بها الحزب القومي الهندوسي بأغلبية مقاعد البرلمان منذ 10 سنوات وحصل الحزب على 240 مقعدا في البرلمان المكون من 543 مقعدا.

ولم يكشف رئيس الوزراء بعد عن تشكيلة الحكومة الجديدة.

 

يجدر بالذكر أن الحزب القومي الهندوسي كان قد فاز بأغلبية ساحقة في المرتين الأخيرتين.

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