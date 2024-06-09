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جدونا

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رائد فضاء تركي يحمل الكوفية الفلسطينية على متن رحلته تضامنا مع أهالي غزة

كبسولة لسبيس دراغن وهي تدور حول الأرض.
كبسولة لسبيس دراغن وهي تدور حول الأرض. Copyright HOPD/AP
Copyright HOPD/AP
بقلم:  يورونيوز
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أخذ توفا جيهانغير أتاسوار وهو رائد فضاء تركي كوفية فلسطينية على متن مركبة "إس إس يونيتي" في رحلته الفضائية تضامنا مع معاناة الشعب الفلسطيني.

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وقال رائد الفضاء لوكالة الأناضول، إن "معاناة الشعب الفلسطيني لا تنسجم مع كوكبنا الجميل، وحملت الكوفية للتعبير عن ذلك".

وأفاد توفا أنه أخذ معه أيضا علمي تركيا وأذربيجان وساعة يد أهداها له الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفقا للوكالة.

وحملت المركبة طيارين وأربعة ركاب، وانطلقت بارتفاع 88 كيلومتراً، والذي يمثل بداية الفضاء.

 

وكانت مركبة "في إس إس يونيتي" قد عادت إلى كوكب الأرض في ولاية نيو مكسيكو، السبت. وحملت المركبة تجارب لجامعتي بوردو وبيركلي الأمريكيتين.

المصادر الإضافية • وكالة الأناضول

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