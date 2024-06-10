انتخابات الاتحاد الأوروبي: تعرف على أبرز الفائزين والخاسرين في دول التكتل الـ27

بقلم: يورونيوز

صوت مئات الملايين من الأوروبيين خلال الأيام الأربعة الماضية، لاختيار 720 عضوا في البرلمان الأوروبي، ودفعت النتائج الصادمة لليمين المتطرف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة في فرنسا في 30 حزيران/يونيو.

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وبعد انتهاء التصويت وعملية الفرز، أصبحت نتائج الانتخابات واضحة الآن للجميع في البلدان الأعضاء الـ27 في الاتحاد.

وعززت النتائج دور الزعيمة الإيطالية جورجيا ميلوني كلاعبة رئيسية في السلطة في بروكسل بعد أن حصلت على نسبة تقدر بنحو 28% من الأصوات.

إلا أنها نسفت آمال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد أن حقق حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف برئاسة مارين لوبان تقدما ساحقا، ما دفع ماكرون إلى إعلان حل الجمعية الوطنية "البرلمان" وتنظيم انتخابات تشريعية جديدة.

وفور هذا الإعلان، رحبت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسية بدعوة ماكرون لإجراء انتخابات مبكرة، وقالت "إن حزبها مستعد لتولي السلطة في فرنسا.. إذا منحنا الفرنسيون ثقتهم".

الفائزون؟

فاز حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا، مما أدى إلى هزيمة ماكرون.

ظلت مجموعة حزب الشعب الأوروبي اليمينية هي الكتلة الكبرى في البرلمان، حيث حصلت على 13 مقعدًا أكثر مقارنة بعام 2019.

حصلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني على دور كصانعة ملوك في الانتخابات.

الخاسرون؟

كان أداء أحزاب الخضر في النمسا وألمانيا أسوأ بكثير مما كان متوقعاً.

خسرت مجموعة التجديد الليبرالية 20 مقعدًا مقارنة بعام 2019 في مختلف الدول الأعضاء.

الديمقراطيون الاشتراكيون في ألمانيا:

احتل حزب المستشار أولاف شولتس المركز الثاني مناصفة مع حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، خلف حزب الشعب الأوروبي.

النتائج الأولية

أشار التقدير الأول لنتائج الانتخابات الذي أصدره البرلمان الأوروبي، إلى أن حزبي الخضر وحزب التجديد الليبرالي سيخسران حوالي 20 عضوًا في البرلمان الأوروبي، مما قد يعرض للخطر الأغلبية المؤيدة لأوروبا اللازمة لدعم كبار المسؤولين ودعم قوانين الاتحاد الأوروبي.

وأظهر توقع صدر بعد منتصف الليل، أن حزب الخضر سيحصل على 53 عضوًا فقط في البرلمان الأوروبي، مقارنة بـ 72 في مارس 2024.

وتشير الأرقام إلى أن حزب الجمهورية إلى الأمام، الذي يقوده ماكرون، تراجع من 102 مقعداً إلى 83 مقعداً. وقد دفع ذلك الرئيس الفرنسي إلى اتخاذ الخطوة المفاجئة المتمثلة في حل الجمعية الوطنية في البلاد.

وقد صاحب هذا الانهيار في دعم الليبراليين المؤيدين لقطاع الأعمال التابع لماكرون ارتفاع الدعم للأحزاب التي تعتبر أكثر تطرفاً على الطيف السياسي، حتى لو لم يتم تخصيص بعض هذه الأحزاب بعد للمجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي.

وفي فرنسا، تشير التوقعات إلى أن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، حصل على نسبة هائلة بلغت 31.5% من الأصوات، أي أكثر من ضعف العدد الذي حصل عليه ماكرون.

وكتب الرئيس الفرنسي على منصة "إكس": "تحتاج فرنسا إلى أغلبية واضحة للعمل بهدوء وانسجام. لقد فهمت رسالتكم، واهتماماتكم، ولن أتركها دون رد".

كما تصدر حزب (FPÖ) اليميني المتطرف الاستطلاع في النمسا، حيث ضاعف عدد أعضاء البرلمان الأوروبي إلى ستة بعد حصوله على 25.7٪ من الأصوات، وفقًا لتوقعات البرلمان الأوروبي.

وفي ألمانيا، من المتوقع أن يحصل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزبه الشقيق الاتحاد الاجتماعي المسيحي على أكثر من 30% من الأصوات، وهو ما يعادل 29% في عام 2019.

وفي أحدث التوقعات، جاء حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف في المركز الثالث بنسبة 14.2%، ارتفاعًا من 11% في عام 2019، وبفارق بسيط خلف الحزب الديمقراطي الاشتراكي بزعامة المستشار أولاف شولتس.

تشير استطلاعات الرأي بعد خروجهم من مراكز الاقتراع إلى أن أداء حزب "إخوة إيطاليا" الذي تتزعمه ميلوني، والذي ينتمي إلى تجمع المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين اليميني، كان أفضل بكثير من أداء معارضة الحزب الديمقراطي من يسار الوسط، والذي يقدر دعمه بنحو 23.7%.

ويبدو أن حزبي فورزا إيطاليا وليغا، وهما حزبان آخران في ائتلاف ميلوني الحاكم، لم يحققا نتائج جيدة، حيث حصلا على 10.5 و8% على التوالي.

وقد تأكدت هذه الاتجاهات اليمينية في إسبانيا، حيث من المتوقع أن يزيد حزب فوكساليميني الشعبوي تمثيله باثنين إلى ثلاثة أعضاء في البرلمان الأوروبي، في حين سيحصل القادمون الجدد من حزب "انتهى الحفل"، الذي تم تعريفه أيضًا على أنه شعبوي يميني متطرف، على أول نائبين أو ثلاثة أعضاء في البرلمان الأوروبي على الإطلاق، بعد خروجهم من البرلمان، بحسب استطلاعات الرأي.

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وبعد أربعة أيام من التصويت، لا تزال التوقعات الخاصة بالمجلس التشريعي الجديد غير نهائية.

هولندا تميل نحو اليمين

وفي دول مثل هولندا، حيث فتحت صناديق الاقتراع يوم الخميس، تشير أحدث التوقعات إلى أن حزب من أجل الحرية اليميني الذي يتزعمه خيرت فيلدرز سيحصل على ستة مقاعد.

ولم يكن هذا التأرجح متطرفاً كما توقع البعض، الأمر الذي مكن تحالف اليسار الأخضر وحزب العمال من تحقيق النصر. ومن المتوقع حسب استطلاعات الرأي، أن يشغل ثمانية مقاعد هولندية في البرلمان الأوروبي.

وتحدد هذه الانتخابات، وهي أكبر ممارسة ديمقراطية متعددة الدول على مستوى العالم، أي من أعضاء البرلمان الأوروبي البالغ عددهم 720 عضواً سوف يتداول بشأن تشريعات الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ويحدث ذلك بعد فترة مضطربة هيمنت عليها جائحة كوفيد-19 والغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف المعيشة التي هيمنت على مخاوف الناخبين.

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المهام المقبلة

ومن بين المهام الأولى لأعضاء البرلمان الأوروبي ستكون الموافقة على المرشح لقيادة المفوضية الأوروبية، حيث تأمل الرئيسة الحالية أورسولا فون دير لاين في تأمين فترة ولاية ثانية.

ولا يتمتع أي حزب منفرد بالأغلبية في البرلمان الأوروبي، وغالباً ما يتم تحديد الأصوات كل على حدة من خلال إيجاد ائتلاف يحظى بالأغلبية المطلوبة.

وكان المجلس يهيمن عليه دائما مجموعتان كبيرتان، حزب الشعب الأوروبي من يمين الوسط والاشتراكيون من يسار الوسط.

خسر الاثنان أغلبيتهما المجمعة في انتخابات 2019، منذ أن أجبرا على تشكيل تحالفات غير رسمية مع أحزاب مثل حزب الخضر والليبراليين - وتشير التوقعات إلى أنه من غير المرجح أن يستعيداها في عام 2024.