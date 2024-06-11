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شاهد: حريق يندلع في قصر فرساي أحد أهم المعالم الأثرية بفرنسا

قصر فرساي
قصر فرساي Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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اندلع حريق صغير في قصر فرساي، أحد أشهر المعالم التاريخية في فرنسا، ظهر يوم الثلاثاء 11 يونيو/حزيران.

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أدى الحريق إلى إخلاء الزوار من المبنى كإجراء احتياطي، بينما هرعت سيارات الإطفاء إلى المكان، وفقًا لوسائل إعلام فرنسية محلية، فقد اندلع الحريق في منطقة من السطح تجري فيها أعمال ترميم.

وأظهرت لقطات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي الدخان يتصاعد من القصر، بينما تم إجلاء مجموعات كبيرة من السياح إلى الفناء المركزي.

ويستقطب قصر فرساي التاريخي، الذي بدأ بناؤه في القرن السابع عشر، حوالي 15 مليون زائر سنويًا، وفقًا لمجلس السياحة الفرنسي.

ويشتهر بحدائقه الجميلة، والتي تمتد على مساحة 800 هكتار. كما يضم القصر العديد من الغرف الفخمة، مثل قاعة المرآة وقاعة الحرب وقاعة العرش.

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