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عاجل. مقتل أكثر من 80 شخصاً إثر انقلاب قارب غرب الكونغو

قارب يغرق في نهر الكونغو خارج كينشاسا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، يوم الاثنين 12 فبراير 2024.
قارب يغرق في نهر الكونغو خارج كينشاسا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، يوم الاثنين 12 فبراير 2024. Copyright AP/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Copyright AP/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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مقتل أكثر من 80 شخصاً إثر انقلاب قارب غرب الكونغو

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لقي أكثر من 80 شخصًا حتفهم بعد انقلاب قاربهم في نهر بالقرب من عاصمة الكونغو.

وقال فيليكس تشيسيكيدي، رئيس البلاد في بيان، إن القارب المصنوع محليًا كان يقل أكثر من 80 مسافرًا وانقلب في نهر كوا قرب العاصمة كينشاسا.

وهذا هو أحدث حادث مميت لقارب في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا حيث غالبا ما يُلقى اللوم على الحمولة الزائدة.

وأضاف البيان أن القارب انقلب في وقت متأخر من يوم الاثنين في مقاطعة ماي ندومبي بينما كان يحمل أكثر من 100 راكب.

المصادر الإضافية • أ ب

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