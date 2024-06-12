ندعوك في برنامج Qatar 365 إلى تجربة مذاق مبادرات بنكهة من المزرعة إلى المائدة، ما يحفز الأفراد نحو ممارسات أكثر استدامة

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يُعد سد الفجوة بين المنتجين والمستهلكين أمرًا مهمًا في مساعدة المجتمعات على التوجه نحو الممارسات المستدامة.

في قطر، يزداد التوجه نحو مبدأ "من المزرعة إلى المائدة"، وقد ذهب فريق Qatar365 ليطلعنا على كيفية تحقيق أهداف مثل تلك المبادرات مع الحفاظ على الاستدامة والمسؤولية البيئية.

كانت المحطة الأولى في فندق ريتز كارلتون الدوحة، وهو فندق فاخر يخصص مكان للزراعة والبستنة. اكتشفت ليلى حميرة أن هذه المبادرة تركز على تحفيز حواس الزوار. تفتح حديقة الريتز أبوابها للبالغين والأطفال للتعرف على الخضروات والفواكه والأعشاب والتوابل التي تنمو هناك، كما يمكنهم إطعام الحيوانات، حيث تُعد المزرعة بيتا للماعز والبط والديك الرومي.

توفر الحديقة أيضًا المكونات الطازجة لفريق الطهي في الفندق؛ حيث يذكر المدير العام كارلو جافاكي أن المفهوم تجاوز التوقعات، وأن خطط التوسع قيد التنفيذ.

ذهب عادل حليم إلى أكاديمية البستاني الصغير في "حديقة" للمشاركة في دورة البستنة. تركز المزرعة الصغيرة في المدينة التعليمية على الأنشطة التفاعلية ومساعدة الصغار على فهم الطعام والطبيعة. تذكر المهندسة الزراعية فيكي دامالو، التي شاركت في تأسيس حديقة، أن الهدف هو تشجيع نمط المعيشة المستدام في الخليج.

الأول من نوعه محليًا هي أكثر من مجرد إستراتيجية عمل بالنسبة إلى حمد الهاجري. يهدف المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سنونو، إحدى خدمات توصيل الطعام الرائدة في قطر، إلى تلبية الاحتياجات اليومية للسكان بتوظيف التكنولوجيا.