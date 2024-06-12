شاهد: قبل أولمبياد باريس... تمرين موسع يحاكي هجومًا إرهابيًا للشرطة في فرنسا وإسبانيا

بقلم: يورونيوز

بدأت التدريبات في بايون بفرنسا، حيث نفذ "مهاجمون" تمثيلاًَ لهجوم قبل أن يفروا إلى سان سيباستيان بإسبانيا، حيث احتجزوا رهائن.

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وتهدف هذا التمرينات المفاجئة التي أطلق عليها اسم "عملية أوبتيموس"، إلى تعزيز قدرات الاستجابة، وتم الإشراف عليها في إسبانيا من قبل لجنة المعلومات العامة.

وشاركت فيها وحدات مختلفة، بما في ذلك مجموعات العمليات الأمنية الخاصة (GOES)، وفرق إزالة الألغام (TEDAX-NRBQ)، وفرق الكلاب وفرق الطب الشرعي.

وتم إنشاء نقاط تنسيق في باريس وبايون ومدريد وسان سيباستيان لضمان التواصل الفعال بين القوتين الوطنيتين.

وجنّدت الحكومة الفرنسية نحو 20 ألف جندي وأكثر من 40 ألف ضابط شرطة لتوفير الأمن خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس. كما ستحظى بدعم حوالي 2000 جندي وضابط شرطة من دول أخرى.

وستقام الألعاب الأولمبية الصيفية2024 في باريس من 26 تموز/يوليو إلى 11 آب/ أغسطس، وستتبعها الألعاب البارالمبية.