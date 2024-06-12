زيلينسكي يصل السعودية ويستعد لتوقيع اتفاقية أمنية مع واشنطن

بقلم: يورونيوز

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى السعودية الأربعاء، في زيارة رسمية هي الثانية خلال هذا العام.

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وتأتي الزيارة في الوقت الذي سيوقع فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس فولوديمير زيلينسكي اتفاقية أمنية ثنائية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا يوم غد الخميس.

وسيجتمع الرئيسان على هامش قمة مجموعة السبع في إيطاليا.

كما أعلنت الولايات المتحدة أنها سترسل إلى أوكرانيا نظام صواريخ باتريوت آخر، استجابة لدعوات كييف لمزيد من الدفاعات الجوية في الوقت الذي تصد فيه هجومًا روسيًا مكثفًا على منطقة خاركيف الشمالية الشرقية.

وسيكون هذا هو نظام باتريوت الثاني الذي تمنحه الولايات المتحدة لأوكرانيا، كما قدم حلفاء آخرون، بما في ذلك ألمانيا، أنظمة دفاع جوي بالإضافة إلى ذخائر لهم.

وزار زيلينسكي قاعدة عسكرية في شمال ألمانيا يوم الثلاثاء حيث يتم تدريب القوات الأوكرانية على استخدام أنظمة صواريخ باتريوت.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يقف أمام نظام صواريخ باتريوت للدفاع الجوي خلال زيارة إلى منطقة تدريب عسكري في ولاية بوميرانيا الغربية الألمانية، الثلاثاء 11 يونيو 2024، AP Photo

الاتفاقية الأمنية

قال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان: إن الاتفاق المزمع لن يلزم القوات الأمريكية مباشرة بالدفاع عن أوكرانيا ضد الغزو الروسي – وهو خط أحمر رسمه بايدن، الذي يخشى الانجرار إلى صراع مباشر بين القوى المسلحة نوويا.

وقال سوليفان: "نريد أن نظهر أن الولايات المتحدة تدعم شعب أوكرانيا، وأننا نقف إلى جانبهم، وأننا سنواصل المساعدة في تلبية احتياجاتهم الأمنية"، مضيفًا أن "هذا الاتفاق سيُظهر تصميمنا".

عقوبات

قال جون كيربي، منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية، إن الولايات المتحدة ستستغل قمة مجموعة السبع للإعلان عن عقوبات جديدة وإجراءات مراقبة الصادرات تستهدف أولئك الذين ساعدوا روسيا في شراء ما تحتاجه للحرب. وقال إن الإجراءات الجديدة ستجعل من الصعب على الممولين دعم آلية الدفاع الروسية.

ودعت أوكرانيا والعديد من مؤيديها إلى مصادرة 260 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة خارج البلاد بعد الغزو في 24 فبراير 2022. لكن المسؤولين الأوروبيين قاوموا ذلك، مستشهدين بمخاوف تتعلق بالاستقرار القانوني والمالي. وتقع معظم الأصول المجمدة في أوروبا.