تعرف على قائمة الطعام في أكبر مطعم على وجه الأرض ستحتضنه باريس خلال الألعاب الأولمبية

تضع الألعاب الأولمبية في باريس معيارًا جديدًا للاستدامة البيئية، حيث أن 60٪ من الطعام المقدم للجمهور خالٍ من اللحوم و 80٪ من مصادر محلية.

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فطائر فوا جرا. ستيك تارتار. بيف بورغينيون. بلانكيت دي فو. أرجل الضفادع. القواقع.

في الواقع، لا تشتهر فرنسا بالمأكولات النباتية، يستهلك الفرنسيون ضعف كمية اللحوم التي يستهلكها المتوسط العالمي، ويفتخرون بأعلى استهلاك للحوم البقر ولحم العجل لكل فرد في أوروبا.

لكن منظمي أولمبياد باريس يتطلعون إلى قلب السيناريو. إنهم يقدمون عرضًا غير مسبوق من المأكولات النباتية، متجاوزين أي شيء حدث في الألعاب السابقة. الهدف هو إظهار أن فرنسا تهتم الآن بـ "بالنباتات" أكثر من "اللحم البقري".

تم الإعلان عن أن 60٪ من الطعام الذي سيقدم خلال الحدث سيكون خاليًا من اللحوم وأن 80٪ من جميع الأطباق سيتم الحصول عليها من المنتجات المحلية في فرنسا.

قال رئيس باريس 2024 توني إستانجيت في بيان: "من مسؤوليتنا أيضًا تثقيف الأشخاص الذين سيشاركون في باريس 2024".

وأضاف، "واجب جماعي الآن لتغيير عاداتنا وبالتأكيد تقليل بصمتنا الكربونية. لذلك، عند شراء الطعام في المكان، يجب عليك أيضًا تجربة الطعام النباتي الذي يتم تقديمه لأنه، من حيث الذوق، جيد جدًا».

إذن، ماذا يوجد في القائمة؟

Herbaceous chickpea pomade served by French three star Michelin chef Alexandre Mazzia Credit: Michel Euler/AP

سيصبح المطعم الموجود في القرية الأولمبية للرياضيين، والذي سيقدم 40 ألف وجبة يوميًا ويفتح أبوابه على مدار 24 ساعة، أكبر مطعم على وجه الأرض، حيث يتسع لـ 3500 شخص شخص.

سيكون 33٪ من الطعام نباتيًا، ولأول مرة، سيأكل ما يقرب من 15000 رياضي من الأطباق القابلة للغسل بدلاً من الأطباق التي تستخدم لمرة واحدة.

كشفت شركة Sodexo، الشركة المسؤولة عن الإشراف على تقديم الطعام في القرية ومواقع ألعاب باريس الأخرى، عن بعض العناصر في قائمة مطعم للجلوس يضم أطباقًا أعدها بعض أشهر الطهاة في فرنسا.

قال ألكسندر مازيا، الذي حصل مطعم AM الخاص به في مرسيليا على ثلاث نجوم ميشلين، إن إضفاء لمسة "ممتعة ولذيذة وصحية" على الأطباق هو مفتاح العمل. قدم وصفة تضم الحمص المطحون بالأعشاب وصلصة السمك المدخن.

يقدم الشيف الفرنسي ألكسندر مازيا من مطعم "A" ذو الثلاث نجوم ميشلان في مرسيليا طبقه، 9 مايو 2023. Credit: Michel Euler/AP

كشف طهاة آخرون عن أطباق تشمل ريزوتو الكينوا وموس الشوكولاتة مع التوت.

لأول مرة، أصبحت شركة Garden Gourmet، وهي شركة تابعة لشركة Nestlé، وهي شركة بديلة للحوم النباتية، راعيًا أولمبيًا. وسيقدم البرغر الخالي من اللحوم والفلافل و"التونة" النباتية.

وستضم القرية الأولمبية أيضًا مطعمًا لإنتاج الخبز الفرنسي الطازج - الذي حصل العام الماضي على تصنيف اليونسكو للتراث العالمي - وأنواع أخرى من الخبز. كما ستتوفر الكرواسون والمعجنات الأخرى.

في حين أن كل شيء يبدو شهيًا جدًا، إلا أن هناك مشكلة صغيرة واحدة ربما بالنسبة للأولمبيين، حيث تقرر عدم تقديم أي مشروبات كحولة في القرية.