مطالبة بـ"تعديلات".. حماس تسلم الوسطاء ردها على المقترح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة

بقلم: يورونيوز

قالت حماس يوم الثلاثاء إنها قدمت للوسطاء ردها على الاقتراح المدعوم من الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة، مطالبة ببعض “التعديلات” على الصفقة.

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وأكدت وزارتا خارجية قطر ومصر، أن الولايات المتحدة الأمريكية تلقت ردّ حماس وأنها تقوم بدراسته مع حليفتها.

وقال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين في واشنطن: "لقد تلقينا هذا الرد الذي قدمته حماس إلى قطر ومصر، ونقوم بتقييمه الآن".

وقال جهاد طه المتحدث باسم حماس إن الرد شمل "تعديلات تؤكد وقف إطلاق النار والانسحاب وإعادة الإعمار وتبادل (الأسرى)"، من دون الخوض في التفاصيل.

ولكن بالرغم من دعم الخطوط العريضة للصفقة، أعرب مسؤولو حماس عن قلقهم بشأن ما إذا كانت إسرائيل ستنفذ شروطها، وخاصة البنود المتعلقة بوقف دائم في نهاية المطاف للقتال والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين.

وحتى عندما قالت الولايات المتحدة إن إسرائيل قبلت الاقتراح، أعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إشارات متضاربة، قائلًا إن إسرائيل لن تتوقف حتى تحقق هدفها المتمثل في تدمير حماس.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في المنطقة هذا الأسبوع في محاولة للمضي قدمًا في الصفقة، وهي زيارته الثامنة منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل الذي أشعل الحملة الإسرائيلية في غزة.

وفي يوم الثلاثاء، واصل بلينكن الضغط على حماس لقبول الاقتراح، قائلًا إن تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لصالحها أوضح "بقدر الإمكان" أن العالم يدعم الخطة.

وقال بلينكن للصحفيين في تل أبيب بعد اجتماعه مع مسؤولين إسرائيليين، قبل ساعات من إعلان حماس ردها: "لقد تم التصويت للجميع، باستثناء صوت واحد، وهو حماس". وقال إن نتنياهو أكد مجددًا التزامه بالاقتراح عندما التقيا في وقت متأخر من يوم الإثنين.

وفي بيان مشترك أعلنا فيه عن تقديم ردهما إلى قطر ومصر، قالت حماس وحركة الجهاد الإسلامي إنهما على استعداد "للتعامل بشكل إيجابي للتوصل إلى اتفاق" وأن أولويتهما هي تحقيق "وقف كامل للحرب".