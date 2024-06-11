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عاجل. حرب غزة في يومها الـ249| بعد تبني مجلس الأمن لقرار وقف إطلاق النار.. قصف إسرائيلي مستمر على القطاع

فلسطينيون في مشرحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بقطاع غزة يبكون على جثامين أقاربهم الذين قتلوا في غارة جوية إسرائيلية.
فلسطينيون في مشرحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بقطاع غزة يبكون على جثامين أقاربهم الذين قتلوا في غارة جوية إسرائيلية. Copyright (AP Photo/Jehad Alshrafi)
Copyright (AP Photo/Jehad Alshrafi)
بقلم:  يورونيوز
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تستمر الحرب على قطاع غزة منذ أكثر من ثمانية أشهر، وراح ضحيتها حتى الآن أكثر من 37 ألف فلسطيني، بالإضافة إلى عشرات آلاف المصابين والمفقودين.

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يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه الجوي والمدفعي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، موقعًا قتلى وجرحى بين السكان الفلسطينيين ومنهم العديد من الأطفال. وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الجيش الإسرائيلي تواصل الاجتياح البري لمناطق واسعة في مدينة في رفح.

يأتي ذلك وسط حالة من التفاؤل الحذر بعد أن تبنى مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة مشروع قرار طرحته واشنطن ينص على وقف كامل وفوري لإطلاق النار في القطاع.

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المصادر الإضافية • وكالات

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