بقلم: يورونيوز

تستمر الحرب على قطاع غزة منذ أكثر من ثمانية أشهر، وراح ضحيتها حتى الآن أكثر من 37 ألف فلسطيني، بالإضافة إلى عشرات آلاف المصابين والمفقودين.

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يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه الجوي والمدفعي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، موقعًا قتلى وجرحى بين السكان الفلسطينيين ومنهم العديد من الأطفال. وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الجيش الإسرائيلي تواصل الاجتياح البري لمناطق واسعة في مدينة في رفح.

يأتي ذلك وسط حالة من التفاؤل الحذر بعد أن تبنى مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة مشروع قرار طرحته واشنطن ينص على وقف كامل وفوري لإطلاق النار في القطاع.

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