فورين بوليسي: ترسانة حزب الله تضم أكثر من مليون صاروخ من أنواع مختلفة

بقلم: يورونيوز

قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية، إن حزب الله اللبناني قد عزز ترسانته من الأسلحة وراكم ما يكفي من القدرات العسكرية مؤخرًا.

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ونقلت المجلة عن مسؤول في فيلق القدس الإيراني، أن حزب الله يمتلك الآن أكثر من مليون صاروخ من أنواع مختلفة بعضها قد يغير قواعد اللعبة.

وخلال عقد من الزمن استطاع حزب الله أن يكون قوة كبيرة تشكل تهديدًا استراتيجيًا لإسرائيل، عبر تنويع أسلحته، كما كشفت المناوشات الأخيرة بين الحزب وإسرائيل، والتي بدأت بعد أيام من اندلاع الحرب في غزة.

وقال المسؤول في فيلق القدس الذي يشرف على حزب الله وغيره من الفصائل المرتبطة بإيران في الشرق الأوسط، لمجلة فورين بوليسي إن الأسلحة التي يمتلكها حزب الله تشمل صواريخ موجهة بدقة وصواريخ كاتيوشا معدلة لزيادة الدقة، بالإضافة إلى صواريخ مضادة للدبابات. - صواريخ الدبابات.

تشمل ترسانة حزب الله، طائرات مسيّرة انتحارية، ومسيّرات أخرى مزودة بصواريخ روسية الصنع تتيح شن هجمات جوية من داخل الأراضي الإسرائيلية، إلى جانب نوع من الصواريخ الإيرانية يسمى "ألماس" مزود بكاميرا، وهو جيل جديد من صواريخ الكورنت المضادة للدروع إيراني الصنع. حيث تم تصميمه وإنتاجه من قِبَل صناعة الدفاع الإيرانية. مستوحى من صاروخ "سبايك" الإسرائيلي.

وفي عدة مناسبات، قال حزب الله إنه امتلك أسلحة متطورة تشمل صواريخ قادرة على بلوغ عمق إسرائيل.

ومع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، استخدم حزب الله صواريخ موجهة وقذائف مدفعية وفي بعض الأحيان صواريخ أرض جو ضد المسيّرات الإسرائيلية، كما استخدم صواريخ موجهة، وأنواع من الصواريخ المختلفة غير الموجهة.