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إسرائيل: حزب الله أطلق أكثر من 5 آلاف صاروخ وقذيفة وطائرة بدون طيار منذ 7 أكتوبر

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ووزير الحكومة بيني غانتس يتحدثون خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ووزير الحكومة بيني غانتس يتحدثون خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب Copyright Abir Sultan/ABIR SULTAN
Copyright Abir Sultan/ABIR SULTAN
بقلم:  يورونيوز
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قالت الحكومة الإسرائيلية في مؤتمر صحفي الاثنين، إن جماعة حزب الله اللبنانية أطلقت "أكثر من 5000 صاروخ وقذائف مضادة للدبابات وطائرات بدون طيار متفجرة" باتجاه شمال إسرائيل منذ 7 أكتوبر.

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بدأ حزب الله بإطلاق الصواريخ على إسرائيل بعد يوم من اندلاع الحرب في غزة، وقال ديفيد مينسر، المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، خلال مؤتمر صحفي:"سنستخدم كل الوسائل اللازمة لاستعادة الأمن على حدودنا الشمالية ويتحمل حزب الله المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع الأمني".

أطلق حزب الله مئات الصواريخ باتجاه شمال إسرائيل الأربعاء، بعد ساعات من مقتل طالب عبدالله وهو قيادي عسكري بارز في حزب الله عبر غارة جوية إسرائيلية.

وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية عمق لبنان. ويقول حزب الله إنه لن يوقف الهجمات إلا في حالة هناك هدنة في غزة.

وقام بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي بحل حكومة الحرب على قطاع غزة.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية بشأن القرار: "مع مغادرة غانتس للحكومة، لم تعد هناك حاجة لهذا التفرع الإضافي من الحكومة".

ويأتي ذلك  بعد استقالة حكومة بيني غانتس، احتجاجا على سياسة نتنياهو تجاه الحرب المتواصلة في غزة وقبول المقترح الأمريكي لهدنة وصفقة لتبادل الأسرى الإسرائيليين.

 

وكشف موقع أكسيوس الأمريكي الإثنين عن جهود أمريكية حثيثة لمنع تحول التصعيد بين لبنان وإسرائيل إلى حرب شاملة، مشيراً إلى أنّ حرباً إسرائيلية شاملة مع حزب الله من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإقليمية بشكل كبير وتجرّ الولايات المتحدة إلى عمق الصراع.

 في هذه الأثناء، يصل مستشار الرئيس بايدن، آموس هوكستين، إلى تل أبيب لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين هناك لتجنب مزيد من التصعيد على الجبهة الشمالية، فيما أعلن جيش الاحتلال، اعتراضه قرب مدينة عكا طائرة مسيرة أطلقت من لبنان.

المصادر الإضافية • أ ب

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