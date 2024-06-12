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إسرائيل تنشر فيديو استهداف قاذفة صواريخ في جنوب لبنان

مقاتلون من جماعة حزب الله اللبنانية يقفون بجانب قاذفات صواريخ متعددة خلال تدريب في عرامتا
مقاتلون من جماعة حزب الله اللبنانية يقفون بجانب قاذفات صواريخ متعددة خلال تدريب في عرامتا Copyright Hassan Ammar/ The AP
Copyright Hassan Ammar/ The AP
بقلم:  يورونيوز
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نشر الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، مقطع فيديو يظهر ما قال إنه غارة على منصة إطلاق صواريخ في جنوب لبنان.

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وقال الجيش إن عشرات الصواريخ أطلقت من لبنان باتجاه شمال إسرائيل يوم الأربعاء، وجاء ذلك في أعقاب مقتل طالب سامي عبد الله أو "الحاج أبو طالب"، وهو قائد رفيع المستوى في حزب الله.

اشتدت حدة القتال عبر الحدود بين إسرائيل وحزب الله في الشهر الماضي، حيث شنت إسرائيل هجومها على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقد صعّد حزب الله هجماته، وضرب بشكل أعمق داخل إسرائيل وأدخل أسلحة جديدة وأكثر تقدماً.

وأدت غارات الطائرات بدون طيار الإسرائيلية إلى مقتل المئات من أعضاء حزب الله منذ بدء تبادل إطلاق النار في الثامن من أكتوبر، بعد يوم من بدء الحرب في غزة.

ومنذ ذلك الحين، قُتل أكثر من 400 شخص في لبنان، معظمهم من أعضاء حزب الله.

ومن بين القتلى أيضاً أكثر من 70 مدنيًا، من بينهم أطفال ونساء. وعلى الجانب الإسرائيلي، قُتل ما لا يقل عن 15 جنديًا و10 مدنيين.

المصادر الإضافية • أ ب

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