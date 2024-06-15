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رئيس بلدة المطلة: إسرائيل لا تكترث بمنطقة الشمال وقد أضاعتها

رجل إطفاء إسرائيلي يعمل على إخماد حريق اشتعل بسبب صاروخ لحزب الله
رجل إطفاء إسرائيلي يعمل على إخماد حريق اشتعل بسبب صاروخ لحزب الله Copyright Leo Correa/Copyright 2024 The AP. .
Copyright Leo Correa/Copyright 2024 The AP. .
بقلم:  يورونيوز
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رصد الجيش الإسرائيلي صاروخين في منطقة ميرون على الحدود الشمالية مع لبنان، بعد قصفه أمس "موقعا عسكريا لحزب الله في كفركلا" الواقعة في الجنوب.

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وأعلن حزب الله اللبناني الجمعة شنه أربع عمليات عسكرية ضد مواقع وتجمعات إسرائيلية، فيما اندلعت حرائق في منازل للمستوطنين في بلدة المطلة.

وقال رئيس بلدية المطلة لقناة 12 الإسرائيلية، الجمعة إن " صواريخ حزب الله أدت إلى دمار هائل في البنية التحتية والشوارع والمناطق الزراعية" وأضاف إن "حكومة إسرائيل لا تكترث بمنطقة الشمال وقد أضاعتها."

وأوضح رئيس البلدية أن  نحو 35 بالمئة من منازل البلدة قد تضررت بشدة نتيجة الحرائق التي اندلعت بسبب الصواريخ.

وكانت القناة 12 العبرية قد نشرت توصية للجيش الإسرائيلي بإنهاء العملية العسكرية في رفح والتركيز على الحدود الشمالية مع لبنان.

 

 

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية توترا وتبادلا متقطعا للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية من جهة أخرى أسفر عن مقتل وإصابة العشرات  من الطرفين.

المصادر الإضافية • وسائل إعلام إسرائيلية

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