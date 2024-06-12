لأول مرة.. السعودية تدشن "التاكسي الجوي" في موسم الحج

بقلم: يورونيوز

دشَّنت المملكة العربية السعودية، الأربعاء، تجربة التاكسي الجوي ذاتي القيادة، لأول مرة في موسم الحج، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية.

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وجاء في الوكالة أن التجربة التي تم تطبيقها لأول مرة، تضمنت إقلاع التاكسي الجوي الكهربائي بشكل عمودي، كأول تاكسي جوي في العالم، مرخص من سلطة طيران مدني.

وعرض المسؤولون السعوديون الخدمات التي يمكن أن يوفرها التاكسي الجوي، في نقل حجاج بيت الله الحرام بين المشاعر المقدسة، والمساهمة في تيسير التنقل في حالات الطوارئ ونقل المعدات الطبية، وتقديم الخدمات اللوجستية عبر نقل البضائع.

وقال وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح بن ناصر الجاسر، إن "تدشين تجربة التاكسي الجوي، يأتي ضمن مبادرة السعودية لاعتماد نماذج نقل جديدة ومبتكرة صديقة للبيئة تعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي".

وأكد الجاسر أن المبادرات والمشاريع الإستراتيجية السعودية للنقل والخدمات اللوجستية تعمل على توظيف التقنيات الحديثة والمتقدمة، مثل تقنيات التاكسي الجوي أو السيارات الكهربائية أو القطار الهيدروجيني.

وأشارت الوكالة إلى أن تجربة التاكسي الجوي تأتي ضمن 32 تقنية حديثة تُطبق في حج هذا العام، وذلك في إطار جهود السعودية لتبني التقنيات الحديثة وتسخيرها لخدمة ضيوف الرحمن.

وتوافد مئات الآلاف إلى مدينة مكة المكرمة، في غرب السعودية، لأداء فريضة الحج، الذي يحل موسمه هذا العام في ظل توتر إقليمي تسيطر عليه الحرب الدائرة في قطاع غزة المحاصر.