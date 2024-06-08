شاهد: مجمع في إسلام أباد يعلم الحجاج مناسك الحج وآدابها قبل التوجه إلى مكة المكرمة

بقلم: يورونيوز

يستعد الحجاج الباكستانيون للتوجه إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، وقد باشروا بالفعل بالاستعدادات اللازمة لضمان رحلة روحانية ميسرة.

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وفي مدينة إسلام آباد يتم تدريب الحجاج على كل جانب من جوانب تجربة الحج.

وذلك من خلال مجمع تدريبي خاص أقامته الحكومة الباكستانية في المدينة، يساعد الحجاج على التدريب على جميع مراسم الحج.

كذلك تتيح خدمات المجمع الحكومي للحجاج التأكد من حصولهم على التطعيمات اللازمة لدخول السعودية.

ويوفر المجمع للحجاج مقتنيات مفيدة خلال رحلة الحج مثل حقائب الأمتعة وبطاقات الهاتف المحمول المجانية.

وتدير باكستان جدولاً زمنياً خاصاً لرحلات الحج منذ ما يقرب من شهر، وسيتوقف هذا في 10 يونيو - حزيران عقب وصول النسبة الأكبر من الحجاج إلى السعودية

ويتضمن البرنامج الحكومي الباكستاني للحجاج 259 رحلة خاصة لأكثر من 68 ألف حاج.