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جدونا

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عاجل. سفينة تجارية تبلغ عن إصابتها بصاروخ شرقي عدن

تبحر حاملة الطائرات الأمريكية دوايت دي أيزنهاور، والمعروفة أيضًا باسم "IKE"، في البحر الأحمر
تبحر حاملة الطائرات الأمريكية دوايت دي أيزنهاور، والمعروفة أيضًا باسم "IKE"، في البحر الأحمر Copyright Bernat Armangue/The AP.
Copyright Bernat Armangue/The AP.
بقلم:  يورونيوز
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كشفت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، الخميس، أن سفينة تجارية أطلقت نداء استغاثة وأبلغت عن إصابتها بصاروخ على بعد حوالي 129 ميلا بحريا شرقي عدن باليمن، بينما كانت في طريقها من ماليزيا إلى مدينة البندقية الإيطالية.

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وتتوافق السفينة مع "مواصفات السفن التي يستهدفها الحوثيون"، بحسب شركة أمبري.

ويندرج هذا الاستهداف ضمن سلسلة هجمات يشنها الحوثيون في البحر الأحمر منذ نوفمبر تشرين الثاني، تضامناُ مع الفلسطينيين في حربهم مع غزة.

وأعلن الحوثيون، أمس الأربعاء، مسؤوليتهم عن هجوم بزورق صغير وصواريخ أدى إلى تسرب المياه لسفينة شحن تابعة لجهة يونانية وتعرضها لأضرار قبالة ميناء الحديدة اليمني على البحر الأحمر.

وبشكل منفصل، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريراً عن حادث على بعد 98 ميلاً بحرياً شرقي عدن أيضا.

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