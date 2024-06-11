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عاجل. الأمم المتحدة: مصرع 49 شخصًا في حادث غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل اليمن

مهاجرون Hثيوبيون ينزلون من قارب على شواطئ رأس العارة، لحج/ اليمن 2019/07/29
مهاجرون Hثيوبيون ينزلون من قارب على شواطئ رأس العارة، لحج/ اليمن 2019/07/29 Copyright Nariman El-Mofty/AP
Copyright Nariman El-Mofty/AP
بقلم:  يورونيوز
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قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء، إن قاربًا يحمل مهاجرين غرق قبالة سواحل اليمن، مما أسفر عن فقدان 49 شخصًا أرواحهم، واعتبار140 آخرين في عداد المفقودين.

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قالت المنظمة الدولية للهجرة في بيان لها، إن القارب كان يحمل حوالي 260 صوماليًا وإثيوبيًا من الساحل الشمالي للصومال، في رحلة طولها 320 كيلومترًا عبر خليج عدن، عندما غرق يوم الاثنين قبالة الساحل الجنوبي لليمن.

وقالت المنظمة إن جهود البحث مستمرة، وإنه تم إنقاذ 71 شخصًا حتى الآن، وأضافت المنظمة قولها أن من بين الضحايا 31 امرأة وستة أطفال.

ويعد اليمن طريقا رئيسية لعبور المهاجرين من شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، في محاولتهم الوصول إلى دول الخليج للعمل.

ورغم الحرب الأهلية المستمرة في اليمن منذ ما يقرب من عقد من الزمن، فإن عدد المهاجرين الذين يصلون سنويًا إلى دول الخليج تضاعف ثلاث مرات من عام 2021 إلى 2023، إذ ارتفع من حوالي 27 ألف مهاجر إلى أكثر من 90 ألف مهاجر، بحسب ما ذكرته المنظمة الدولية للهجرة الشهر الماضي. وتفيد المنظمة أنه يوجد حاليًا حوالي 380 مهاجر في اليمن.

وللوصول إلى اليمن، ينقل المهربون المهاجرين على متن قوارب مكتظة، في رحلة محفوفة بالمخاطر في كثير من الأحيان عبر البحر الأحمر أو خليج عدن.

ففي نيسان/أبريل، فقد 62 شخصاً على الأقل أرواحهم في حادثتي تحطم سفينتين قبالة سواحل جيبوتي، أثناء محاولتهم الوصول إلى اليمن.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن ما لا يقل عن 1860 شخصًا فقدوا حياتهم أو اعتبروا في عداد المفقودين على طول الطريق، بما في ذلك 480 شخصًا غرقوا.

وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة محمد علي أبو نجلاء، إن حادثة الغرق يوم الإثنين تعد ”تذكيرا آخر بالحاجة الملحة للعمل معًا، لمواجهة تحديات الهجرة وضمان سلامة وأمن المهاجرين على طول الطرق التي يسلكونها“.

المصادر الإضافية • أ ب

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