باريس مصدومة من هجوم غالانت والخلاف الإسرائيلي على مقترح قدمه ماكرون للتهدئة مع حزب الله

بقلم: يورونيوز

فرنسا مصدومة من الخلاف الداخلي الإسرائيلي حول مقترحها

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بعد خلاف علني بين وزارتي الدفاع والخارجية حول موقف فرنسا تجاه الحرب الإسرائيلية على حماس، قال مسؤول فرنسي:"فوجئنا بقراءة تصريحات متباينة من السلطات الإسرائيلية حول جهود فرنسا تجاه وقف التصعيد في الشمال". كما نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل".

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم أن بلاده لن تنضم إلى الإطار الثلاثي الذي اقترحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنزع فتيل التصعيد مع حزب الله على الحدود مع لبنان.

وقال غالانت: "نحن نخوض حربًا عادلة، ندافع فيها عن شعبنا. بالمقابل، ما تقوم به فرنسا اليوم هو تبني سياسة عدائية ضد إسرائيل وشعبها".

وأشار إلى أن فرنسا تتجاهل الجرائم التي ارتكبتها حركة حماس ضد الأطفال والنساء والرجال الإسرائيليين.

وعقب هذه التصريحات، أدانت وزارة الخارجية الإسرائيلية ما قاله غالنت، وأفادت الوزارة بأنه على الرغم من وجود خلافات في الرأي بين إسرائيل وفرنسا، إلا أن تصريحاته (غالانت) التي تنتقد فرنسا هي مرفوضة وتبتعد عن الحقيقة، مؤكدة أن فرنسا لعبت دورا بارزا في الدفاع عن إسرائيل وشاركت في عملية إحباط الهجوم الصاروخي الإيراني.

وتصاعدت التوترات على طول الحدود اللبنانية مع إسرائيل بسبب الهجمات المتبادلة بين حزب الله والقوات الإسرائيلية. في الوقت نفسه،

تزامنا مع مواصلة إسرائيل شن حملتها العسكرية الشاملة ضد قطاع غزة، تتصاعدت التوترات على طول الحدود اللبنانية مع إسرائيل بسبب الهجمات المتبادلة بين حزب الله والقوات الإسرائيلية.