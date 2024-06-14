سي أن أن: الجيش الأمريكي يدرس تفكيك رصيفه العائم قبالة غزة ونقله إلى إسرائيل

بقلم: يورونيوز

كشفت شبكة "سي إن إن" الإخبارية عن مسؤولين أميركيين، اليوم الجمعة، قولهم أن الجيش الأميركي يدرس تفكيك الرصيف العائم الذي شيده قبالة ساحل قطاع غزة من اجل إدخال المساعدات الإنسانية، ونقله إلى إسرائيل، بسبب ظروف البحر القاسية.

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وقال المسؤولون إن وضع البحر في شرق المتوسط سيزداد سوءًا مع اقتراب الخريف والشتاء، مشككين في قدرة الرصيف على الصمود في وجه هذه التحديات المناخية.

في وقت سابق من هذا الشهر، انهار جزء من الرصيف العائم وتعرض لأضرار بسبب الأمواج العاتية وكان لا بد من سحبه إلى ميناء أسدود الإسرائيلي القريب لإجراء تصليحات استغرقت أكثر من أسبوع. وتم إعادته إلى غزة الأسبوع الماضي واستأنفت عملياته يوم السبت، لكنه اضطر إلى التوقف مرة أخرى بسبب الأمواج العاتية يومي الإثنين والثلاثاء.

وتم تعليق عمليات توزيع المساعدات التابعة لبرنامج الأغذية العالمي على الرصيف لعدة أيام، وتراكمت المساعدات في منطقة التجمع على الشاطئ في غزة، حسبما قال مسؤولون هذا الأسبوع.

وأعلنت مديرة برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، سيندي ماكين، يوم الأحد أن المنظمة أوقفت عملها مؤقتًا هناك بعد عملية الجيش الإسرائيلي في غزة التي أنقذت أربعة رهائن احتجزتهم حماس وخلفت عشرات القتلى من المدنيين الفلسطينيين.

وفي حال قام الأمريكيون بتفكيك الرصيف العائم، فستكون هذه هي المرة الثانية خلال أسابيع قليلة التي ينقل فيها الرصيف العائم إلى ميناء أسدود الإسرائيلي.