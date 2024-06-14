أسامة حمدان: لا أحد لديه فكرة عن عدد الأحياء من المحتجزين الإسرائيليين في غزة

بقلم: يورونيوز

في مقابلة مع شبكة سي إن إن، شدد المتحدث باسم حماس وعضو المكتب السياسي أسامة حمدان على ضرورة التوصل لاتفاق وقف دائم لإطلاق النار والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة.

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وفي مقابلة متلفزة لشبكة سي إن إن الأمريكية في العاصمة اللبنانية بيروت، قال حمدان إن الاقتراح الأخير المطروح على الطاولة، وهو خطة إسرائيلية أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن لأول مرة أواخر الشهر الماضي، لا يلبي مطالب حماس بإنهاء الحرب.

وأضاف حمدان: "نحتاج موقفًا إسرائيليًا واضحًا بقبول وقف إطلاق النار"، مشددًا على ضرورة انسحاب إسرائيل من غزة وترك الفلسطينيين يقررون مستقبلهم بأنفسهم.

واعتبر حمدان أنه في حال تصرفت واشنطن بإيجابية وليس فقط بعين إسرائيل فيمكن التوصل لاتفاق.

وفيما يتعلق بالمحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، أشار أسامة إلى أن "ليست لدينا أو لدى أحد أي فكرة حول عدد الأحياء منهم".

وأضاف أنه ما جرى في السابع من تشرين الاول / أكتوبر (في إشارة إلى عملية "طوفان الأقصى") كان "ردة فعل على الاحتلال الإسرائيلي"، وما جرى بعد السابع من أكتوبر من "قتل وتدمير واحتلال أظهر الوجه الحقيقي لإسرائيل".