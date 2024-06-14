فيديو: "عليكم أن تغنوا له"... زعماء مجموعة السبع يحتفلون معًا بعيد ميلاد المستشار الألماني شولتس

بقلم: يورونيوز

احتفى زعماء مجموعة السبع بعيد ميلاد المستشار الألماني أولاف شولتس الـ66، خلال استراحة خلال اجتماع قمتهم في بوليا بإيطاليا يوم الجمعة.

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احتفى زعماء مجموعة السبع بعيد ميلاد المستشار الألماني أولاف شولتس الـ66، خلال استراحة خلال اجتماع قمتهم في بوليا بإيطاليا يوم الجمعة.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن للزعماء الآخرين: "إنه تقليد في عائلة بايدن، عليكم أن تغنوا هابي بيرثداي".

وقال بعض الزعماء إنهم غنوا له أيضًا الليلة الماضية عند منتصف الليل على متن طائرة هليكوبتر، في عودتهم من عشاء في برينديسي مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مازحة: "لقد أقمنا عيد ميلاد بطائرة هليكوبتر".