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فيديو: ميلوني تستعرض أبرز القرارات المنبثقة عن قمة مجموعة السبع بينها وقف النار في غزة

جورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء الايطالية خلال قمة مجموعة السبع في إيطاليا
جورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء الايطالية خلال قمة مجموعة السبع في إيطاليا Copyright Alex Brandon/Copyright 2024 The AP.
Copyright Alex Brandon/Copyright 2024 The AP.
بقلم:  يورونيوز
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لخصت جورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء الايطالية التي ترأس حاليا مجموعة السبع، نتائج وقرارات المجموعة عقب انتهاء القمة التي استضافتها إيطاليا لثلاثة أيام عبر فيديو نشره مكتب رئاسة الوزراء.

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وأكدت ميلوني، دعم المجموعة لأوكرانيا بعد موافقة دول السبع الكبرى على منح قرض لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو، على أن تستخدم المال الناتج عن الأصول الروسية المجمدة. وتزيد قيمة الأصول الروسية المجمدة عن 260 مليار دولار، يريد الغرب الاستفادة من عائداتها لتأمين احتياجات أوكرانيا عن طريق منحها قرضًا.

وفيما يتعلق بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، شددت ميلوني تأييد القادة بالإجماع لاقتراح الولايات المتحدة الأخير بوقف فوري للنار.

وأوضحت:" لقد أكدنا دعمنا للوساطة الأمريكية المقترحة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج عن جميع الرهائن وزيادة في تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في قطاع غزة".

وتابعت: " تأكد مجموعة السبع على أهمية بذل كل الجهود لمنع التصعيد في الشرق الأوسط والعمل من أجل إيجاد حل سياسي دائم للأزمة عن طريق التوصل إلى حل يقوم على دولتين وشعبين."

وفيما يتعلق بالهجرة، أكدت ميلوني أن قادة مجموعة السبع سيعملون مع الدول الافريقية من أجل معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية في أوروبا وتعزيز إدارة الحدود لكبح عصابات تهريب البشر.

 وحضر القمة قادة الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان فيما تناولت مجموعة السبع مواضيع رئيسية مثل دعم أوكرانيا الاقتصادي، والحرب على قطاع غزة، والذكاء الاصطناعي وتغير المناخ.

المصادر الإضافية • مكتب رئاسة الوزراء الإيطالي

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