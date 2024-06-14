في اليوم الثاني من اجتماعه في بروكسل.. حلف الناتو يبحث عن سبل دعم طويل الأمد لأوكرانيا

بقلم: يورونيوز

اجتمع وزراء الدفاع في حلف شمال الأطلسي (ناتو) الجمعة في اليوم الثاني من قمة الناتو المنعقدة في بروكسل لمناقشة الأمن والدعم المالي طويل الأمد لأوكرانيا.

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ويسعى وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي الاتفاق الوصول إلى خطة أمنية طويلة الأمد تتضمن تدريبات عسكرية للجيش الأوكراني. ووعدت المجر عدم استخدام حق النقض ضد الخطة في حال لم تجبر على المشاركة في دفاع الحلف عن أوكرانيا.

وأكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان على أن حكومته لن تقدم أي مساعدة.

وهذا الاجتماع هو آخر اجتماع رفيع المستوى لحلف الناتو قبل أن يستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن قمة في واشنطن الشهر المقبل.

يذكر أن الناتو، أكبر حلف أمني في العالم، لا يرسل بنفسه أسلحة أو ذخيرة إلى أوكرانيا، وليس لديه خطط لوضع قوات على الأرض.

لكن العديد من أعضاء الحلف يقدمون المساعدة على أساس ثنائي، ويوفرون بشكل مشترك أكثر من 90% من الدعم العسكري لأوكرانيا.

وترى الغالبية العظمى من دول الحلف أن الحرب الروسية على أوكرانيا تشكل تهديدًا أمنيًا ووجوديًا لأوروبا، ولكن معظم قادتها، بمن فيهم بايدن، كانوا حذرين للغاية لضمان عدم انجرار الناتو إلى صراع أوسع نطاقًا مع روسيا.