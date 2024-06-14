قرار أممي يطالب قوات الدعم السريع بوقف فوري لحصار مدينة الفاشر السودانية

بقلم: يورونيوز

تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا الخميس يطالب قوات الدعم السريع بوقف الحصار الذي تفرضه على مدينة الفاشر التي يسكنها 1.8 مليون نسمة والواقعة في شمال دافور السودانية.

اعلان

وصوت المجلس بأغلبية 14 صوتا من أصل 15 مع امتناع روسيا عن التصويت على القرار الذي صاغته بريطانيا والذي يطالب بانسحاب المقاتلين من مدينة الفاشر.

وقالت باربرا وودورد، السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة إن القرار يقدم رسالة واضحة هدفها "وقف فوري لحصار الفاشر وتأمين ظروف إنسانية للمدنين وإنقاذ الأرواح."

وحذرت وودورد بأن "أي هجوم على المدينة سيكون كارثيًا على 1.5 مليون لاجىء في المدينة"

وتابعت: "هذا الصراع الوحشي وغير العادل يجب أن ينتهي."

ووفقا لبيانات الأمم المتحدة نزح نحو 130 ألفا من الفاشر بسبب القتال الذي بدأ في شهر أبريل/ نيسان، ويتعرض النازحون لهجمات في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.

وقالت ليندا توماس غرينفيلد المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة إن "سكان الفاشر محاصرون. تحيط بهم قوات الدعم السريع المدججة بالسلاح. ينفد الغذاء والماء والدواء وغيرها من الضروريات."

ويشهد السودان حربا بين الجيش برئاسة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمادن دقلو، المقلب بحميدتي، منذ أبريل/ نيسان 2023.