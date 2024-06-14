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شاهد: هكذا بدا المشهد في جنوب لبنان بعد غارة إسرائيلية راح ضحيتها امرأتان مدنيتان

رجال لبنانيون يتفقدون منزلا مدمرا ضربته غارة جوية إسرائيلية ليلة الجمعة.
رجال لبنانيون يتفقدون منزلا مدمرا ضربته غارة جوية إسرائيلية ليلة الجمعة. Copyright Mohammad Zaatari/ The AP
Copyright Mohammad Zaatari/ The AP
بقلم:  يورونيوز
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قتلت امرأتان وأصيب 15 آخرون إثر غارة إسرائيلية، مساء الخميس، استهدفت مبنى سكنيًا يقع بين بلدتي جناتا ودير قانون النهر في جنوب لبنان، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

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وذكرت وسائل إعلام محلية أن الغارة أصابت مبنى سكنيا مكونا من ثلاثة طوابق، وأنه تم نقل عدد من الجرحى، بينهم نساء وأطفال، إلى المستشفيات المحلية، التي أطلقت دعوات ونداءات للتبرع بالدم.

وتتواصل الاشتباكات شبه اليومية بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ أكثر من ثمانية أشهر على خلفية الحرب في غزة. إلا أن وتيرة الاشتباكات تصاعدت في الأيام الأخيرة.

وقتلت إسرائيل، يوم الثلاثاء، قائدًا رفيع المستوى في حزب الله، الذي رد بتكثيف إطلاق الصواريخ على شمال إسرائيل.

المصادر الإضافية • أ ب

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