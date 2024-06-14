تفكيك رصيف المساعدات العائم في غزة للمرة الثانية بسبب سوء الأحوال الجوية

بقلم: يورونيوز

قال مسؤولان أمريكيان يوم الجمعة، إن رصيف المساعدات الذي بنته الولايات المتحدة سيتم فصله عن ساحل غزة للمرة الثانية بسبب أمواج البحر الهائجة، مما يثير المزيد من التساؤلات حول جدوى الطريق البحري.

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وقال المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إن الجيش يقوم بفصل الجسر ونقله في وقت متأخر من يوم الجمعة إلى يوم السبت لمنعه من الانهيار كما حدث في أواخر الشهر الماضي بسبب سوء الأحوال الجوية.

ويتوقع المسؤولون أن تتم إعادته إلى مكانه بحلول الأسبوع المقبل. وعلى الرغم من تفريغ المساعدات في منطقة آمنة على الشاطئ لعدة أيام، إلا أن وكالات الإغاثة توقفت عن استلام وتوزيع المساعدات أثناء قيامها بمراجعة أمنية.

ويواجه الفلسطينيون مجاعة كبيرة بعد الحرب الإسرائيلية وإغلاق المعابر البرية. وتقول وكالات الأمم المتحدة إن أكثر من مليون شخص في غزة قد يواجهون أعلى مستوى من المجاعة بحلول منتصف يوليو/تموز.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس إنه لا يتوقع التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة في المستقبل القريب، حيث لم يتم قبول الاقتراح المدعوم من الولايات المتحدة بدعم عالمي بالكامل من قبل إسرائيل أو حماس.