Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
آخر الأخبار

ترندينغ

جدول زمني

أوروبا

أبواب

برامج

العالم

أبواب

برامج

Featured

أعمال

أبواب

برامج

Next

أبواب

برامج

Green

أبواب

برامج

الصحة

أبواب

برامج

ثقافة

أبواب

برامج

سفر

أبواب

برامج

فيديو
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداثالبودكاست
Loader

جدونا

اعلان

بسبب عرقلتها قوافل المساعدات إلى غزة.. واشنطن تدرج مجموعة "تساف 9" الإسرائيلية في قائمة العقوبات

مستوطنون متطرفون يمنعون شاحنات المساعدات من العبور إلى قطاع غزة
مستوطنون متطرفون يمنعون شاحنات المساعدات من العبور إلى قطاع غزة Copyright Leo Correa/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Copyright Leo Correa/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

أعلنت واشنطن الجمعة، إدراج مجموعة "تساف 9" المتطرفة الإسرائيلية، وتعني بالعربية "الأمر 9" في قائمة العقوبات.

اعلان

وتقف هذه المجموعة اليمنية المتطرفة وراء الهجمات على قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل". 

وقالت الخارجية الأمريكية، إنها ستواصل استخدام جميع الأدوات لتعزيز محاسبة الذين يرتكبون مثل هذه الأعمال الشنيعة. 

وأضافت في بيان لها، أن "العقوبات تستهدف مجموعة تعوق وتضايق وتتلف القوافل التي تقل مساعدة إنسانية حيوية للمدنيين الفلسطينيين في غزة".

وأكدت أن تل أبيب، مسؤولة عن أمن القوافل الإنسانية التي تمر عبر أراضيها والضفة الغربية في طريقها لغزة، مشددة على أنها "لن تتسامح مع أعمال التخريب والعنف التي تستهدف المساعدات الإنسانية". 

وتشكلت هذه المجموعة التي تضم نحو 5000 مستوطن بينهم أفراد من عائلات المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة، في يناير/كانون الثاني 2024.  وترفع شعار "الموت جوعاً لسكان غزة".

تدعم جهات ومسؤولون حكوميون، بما في ذلك حزب الليكود الإسرائيلي الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المجموعة المتواجدة بشكل دائم عند المعبر في شمال قطاع غزة لعرقلة ونهب الإمدادات الإنسانية. وتقوم في الكثير من الأحيان بالهجوم عليها وسلبها وحرقها.

وقال راشيل تويتو، الناطق باسم المجموعة الإسرائيلي الفرنسي، في مقابلة أجراها مع القناة الإسرائيلية "تاندم" الناطقة بالفرنسية، إن اسم المجموعة مستوحى من الأمر "تساف -8"، الذي أرسله الجيش الإسرائيلي لاستدعاء جنود الاحتياط في حالة الطوارئ.

ويقول الذين يعترضون شاحنات المساعدات المتجهة إلى غزة، إن "حماس تحوّل مسار المساعدات لمصلحتها بدلاً من تسليمها إلى المدنيين المحتاجين"، وهو ادعاء ترفضه وكالات الإغاثة. كما قال مسؤولون أمريكيون إن إسرائيل لم تقدم أي دليل يدعم هذه المزاعم.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: مستوطنون إسرائيليون يشعلون النار في قرية فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة

مستوطنون متطرفون يعتدون على صحافيين في القدس خلال "مسيرة الأعلام" والشرطة تعتقل 18 منهم

"كانوا يضحكون ويقفزون فوق أكياس الرز".. مستوطنون إسرائيليون يهاجمون قافلة مساعدات كانت متجهة إلى غزة

إسرائيل حركة حماس غزة المساعدات الإنسانية ـ إغاثة