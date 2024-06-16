بعد صولات وجولات دولية.. بايدن يعود إلى أمريكا للتركيز على حملته الانتخابية

بقلم: يورونيوز

عاد الرئيس الأميركي جو بايدن للتركيز على معركته الانتخابية، حيث سيشارك في حدث لجمع التبرعات في لوس أنجلوس بحضور نجوم هوليود.

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وكان بايدن قد قام بجولة دولية، حيث شارك في الاحتفالات بذكرى الإنزال في فرنسا الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى حضور قمة لمجموعة السبع في إيطاليا انتهت مساء الجمعة.

وسيشارك في حفل التبرعات كل من جورج كلوني وجوليا روبرتس، وكذلك الرئيس الأسبق باراك أوباما. وقد جمع هذا الحدث حتى اليوم 28 مليون دولار، وفقاً لفريق حملة بايدن الانتخابية، وهو رقم قياسي للحزب الديمقراطي.

ويعتبر هذا الحدث، الذي سيقام في ولاية كاليفورنيا"، "استعراض للقوة" كما وصفه بايدن.

ويتحضر بايدن لأول مواجهة متلفزة له يوم 27 يونيو/حزيران الجاري أمام منافسه الجمهوري دونالد ترامب للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.