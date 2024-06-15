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ألمانيا: ألفا أكاديمي يطالبون بإقالة وزيرة البحث العلمي.. والسبب نيتها معاقبتهم لموقفهم من حرب غزة

بيتينا شتارك فاتسينغر، وزيرة التعليم والبحث العلمي في برلين، ألمانيا
بيتينا شتارك فاتسينغر، وزيرة التعليم والبحث العلمي في برلين، ألمانيا Copyright Markus Schreiber/AP
Copyright Markus Schreiber/AP
بقلم:  يورونيوز
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وقع أكثر من 2000 أكاديمي في ألمانيا، السبت عريضة طالبت باستقالة بيتينا شتارك فاتسينغر، وزيرة التعليم والبحث العلمي مع وجود نية لوقف الدعم المالي عن طلاب الجامعات الذين احتجوا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

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وقال البيان الذي اتهم الوزيرة بخروجها عن القانون والدستور مؤكدا أن القانون التنفيذي لا يعتبر مسؤولية وزارة البحث وأضاف: "يواجه العلماء في ألمانيا هجوماً غير مسبوق على حقوقهم الأساسية في الذكرى الـ75 لاعتماد الدستور."

وأكد البيان أن "وقف الدعم المالي للطلاب المحتجين يتناقض كليا مع مبادئ حرية التعليم الأكاديمي المكفول دستورياً، كما تعتبر المعاقبة على الآراء السياسية للأكاديميين غير قانونية وإساءة لاستخدام السلطة".

وتابع:" أن القيود التي تفرضها الدولة الألمانية على النقاش العام سيلحق أضرارا بالمجتمع الألماني الديمقراطي وسمعة ألمانيا الأكاديمية العلمية في العالم".

وكان البرلمان الألماني قد صوت عام 2019  على قرار يجرم مقاطعة إسرائيل ويعتبرها "معادية للسامية"، وتحظر السلطات الألمانية " الفعاليات المناهضة للإحتلال الإسرائيلي". وازدادت وتيرة الحظر والرقابة بشكل كبير منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قبل 8 أشهر.

ورصدت منظمات حقوقية قيام السلطات الألمانية بسحب جوائز وتعطيل معارض فنية وإلغاء محاضرات أكاديمية فضلا عن الأنشطة والمظاهرات السلمية بحجة "معاداة السامية".

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طلبة - طلاب بحث علمي ألمانيا معاداة السامية غزة القانون