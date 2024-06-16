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شاهد: اشتباكات بين مشجعي إنجلترا وصربيا في كأس أوروبا تُخلف إصابات والشرطة الالمانية تتدخل

اشتباكات بين مشجعي إنجلترا وصربيا في ألمانيا
اشتباكات بين مشجعي إنجلترا وصربيا في ألمانيا Copyright أ ب
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بقلم:  يورونيوز
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سارعت شرطة مكافحة الشغب الألمانية إلى التدخل يوم الأحد لفض اشتباكات عنيفة وقعت بين جماهير إنجلترا وصربيا قبيل انطلاق مباراة كانت مقررة بين المنتخبين ضمن بطولة أمم أوروبا 2024.

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وأظهرت لقطات بثتها هيئة الإذاعة البريطانية، عمليات كر وفر وتدافع ورجال يقذفون بعضهم البعض بالكراسي خارج مطعم مزين بالأعلام الصربية في مدينة غيلسنكيرشن الألمانية. 

هذا وشهدت الاشتباكات إلقاء الطاولات والكراسي والزجاجات، ما أدى لتحطيم متاجر قبالة ساحة التشجيع الرئيسية في المدينة. 

وقال مشجع صربي تحدث لوكالة "أسوشيتد برس" إنهم "تعرضوا لهجوم من قبل مجموعة من الأشخاص ألقوا عليهم أكوابا وحجارة خارج حانة في وسط المدينة حيث كانوا يجلسون لشرب الجعة".

ووثقت مقاطع فيديو وقوع إصابات دامية في صفوف المشجعين.

ووصفت الشرطة المباراة التي ستقام مساء الأحد بين إنجلترا وصربيا بأنها عالية الخطورة بسبب مخاوف من حدوث اشتباكات بين مشجعي البلدين.

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