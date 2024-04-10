بتهمة بث جريمة "سرقة وهمية" على الهواء.. القضاء المغربي يدين مذيعا بالسجن لمدة 4 أشهر

بقلم: يورونيوز

تمّ التوصل إلى الحكم في قضية "السرقة الوهمية"، التي بثها المذيع على إذاعة "راديو هيت"، الخاصة كجزء من برنامج "مومو الصباحي".

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قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء المغربية بالحكم على المذيع الإذاعي محمد بوصفيحة، الملقب بـ "مومو" بالسجن لمدة أربعة أشهر في قضية "اختلاق جريمة سرقة وهمية". وتعود القضية إلى انتشار مقطع فيديو يوثق "جريمة وهمية"، بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تتناول السلطات الأمنية هذا الملف.

وقد تمّ التوصل إلى الحكم في قضية "السرقة الوهمية"، التي بثها المذيع على إذاعة "راديو هيت"، الخاصة كجزء من برنامج "مومو الصباحي".

ودانت المحكمة كذلك متهمين آخرين متورطين في هذه القضية، إذ صدر حكم بالحبس خمسة أشهر على المتهم "أمين"، فيما حُكم على المتهم الآخر "مصطفى"، بالسجن لمدة ثلاثة أشهر بتهمة "اختلاق جريمة وهمية وإهانة شخص". وقررت المحكمة عدم قبول المطالب المدنية بالنسبة لشركة "هيت راديو". وحسب المحامين، الذين حضروا الجلسة، فقد رفضت النيابة الدعاوى المدنية، التي قدمتها "هيت راديو".

ونفى المذيع مومو، الذي استمعت إليه المحكمة يوم الثلاثاء، أي معرفة مسبقة بالأشخاص المتورطين في هذه القضية، مؤكدا أن برامجه الإذاعية "تهدف إلى تقديم برامج ترفيهية مع المسابقات، وليس لكسب الجمهور"، مشيرا إلى أنه لم يسبق له وأن تواصل مع "المتهمين"، وهو الأمر الذي أكداه كذلك.

وللتذكير، تم إطلاق سراح محمد بوصفيحة عند إنطلاق التحقيق بكفالة قدرها 100 ألف درهم.