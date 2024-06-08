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جدونا

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بعد هجوم جوي وبري وبحري مروع.. الجيش الإسرائيلي يعلن تحرير أربعة رهائن من قبضة حماس في غزة

صورة لنوعا أرغماني من موقع اختطافها
صورة لنوعا أرغماني من موقع اختطافها Copyright Maya Alleruzzo/Copyright 2024 The AP All rights reserved
Copyright Maya Alleruzzo/Copyright 2024 The AP All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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كشف الجيش الإسرائيلي عن أسماء الأسرى المحررين وهم نوعا أرغماني وألموع مئير وأندري كوزلوف وشلومي زيف.

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قال الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، إن قواته تمكنت من تحرير أربعة من الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.

وذكر المتحدث العسكري الإسرائيلي، أن العملية تم تنفيذها بناء على معلومات استخبارية وعمليات للشاباك واليمام، مضيفا أنها "انطوت على مخاطر كبيرة وانتهت باستعادة المختطفين الأربعة".

وشدد على عزم تل أبيب "إعادة جميع المختطفين"، قائلا "سنقوم بذلك بكل الطرق وهذه رسالتنا للمفاوضات هذا الصباح".

وكشف الجيش عن أسماء الرهائن المحررين وهم نوعا أرغماني وألموع مئير وأندري كوزلوف وشلومي زيف.

وقال الجيش إن الرهائن الأربعة تم تحريرهم من منطقة النصيرات في غزة، وأضاف بأن وضعهم الصحي جيد وذلك بعد فحصهم ونقلهم إلى المستشفى.

ووصف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت العملية بالـ"بطولية" وأكد إعادة الرهائن من أسر حماس إلى إسرائيل.

وقال: "تابعت من غرفة القيادة عملية تحرير المختطفين تحت إطلاق نار كثيف ونفذت المهمة بشجاعة".

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن الرهائن الأربعة اختُطفوا من مهرجان "سوبر نوفا" الموسيقي بالقرب من مجتمع رعيم الجنوبي خلال الهجوم الذي شنته حماس وفصائل فلسطينية على مستوطنات إسرائيلية في السابع من أكتوبر - تشرين الماضي.

وكشفت عن أن عملية تحريرهم تضمنت مداهمة قوات خاصة لموقعين "تابعين لحركة حماس" بالتزامن في النصيرات بوسط غزة.

وتم إنقاذ أرغاماني في الموقع الأول بينما تم تحرير مئير جان وكوزلوف وزيف من الموقع الثاني، طبقاً لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وتأتي العملية وسط تعثر المفاوضات من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار وتبادل للرهائن والأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين.

وكان رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، قد قال اليوم السبت إن "حماس لن توافق على أي اتفاق لا يحقق الأمن لشعبنا أولا وقبل كل شيء".

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