مبابي يحذر الفرنسيين من خطورة تصاعد اليمين المتطرف ويدعوهم للتصويت

بقلم: يورونيوز

في ظل استمرار صعود التيار اليميني المتطرف وسعيه للاستيلاء على السلطة في الانتخابات، أطلق نجم كرة القدم كيليان مبابي نداء ملحا في مؤتمر صحفي انعقد أمس. حث فيه الفرنسيين على أهمية التصويت، محذرا من صعود اليمين التطرف وتوليه السلطة.

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وقال كليان مبابي:"يبدو واضحًا أن التطرف يقترب من السلطة، وأدعو كل الشباب إلى المشاركة في الانتخابات وأفهم أهمية صوتهم. آمل أن يصل ندائي، وأنا أثق في جميع الفرنسيين".

وأضاف مبابي:"أتمنى أن نستمر في الفخر بارتداء هذا القميص في السابع من تموز/ يوليو. إنها لحظة مهمة جدًا في تاريخ فرنسا، وآمل أن نستمر في الفخر بارتداء هذا القميص".

وأضاف مبابي: "نحن جيل قادر على إحداث التغيير، وبإمكاننا تحديد مصير بلدنا عندما نرى المتطرفين على وشك تولي السلطة".

وفي وقت سابق، دعا الاتحاد الوطني لكرة القدم وسائل الإعلام إلى عدم مطالبة لاعبيه في ألمانيا بالتعليق على الانتخابات المحلية.

وأعلن الاتحاد أنه يدعم جدا حرية التعبير والمواطنة، ويساند أيضا ضرورة التصويت، وهو مطلب ديمقراطي.

وفي الانتخابات الأوروبية التي أقيمت في التاسع من يونيو/ حزيران، حقق حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بقيادة جوردان بارديلا نسبة تصويت بلغت 31.4% في فرنسا.