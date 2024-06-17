Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
آخر الأخبار

ترندينغ

جدول زمني

أوروبا

أبواب

برامج

العالم

أبواب

برامج

Featured

أعمال

أبواب

برامج

Next

أبواب

برامج

Green

أبواب

برامج

الصحة

أبواب

برامج

ثقافة

أبواب

برامج

سفر

أبواب

برامج

فيديو
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداثالبودكاست
Loader

جدونا

اعلان

مبابي يحذر الفرنسيين من خطورة تصاعد اليمين المتطرف ويدعوهم للتصويت

الفرنسي كيليان مبابي خلال حصة تدريبية في بادربورن بألمانيا يوم السبت 15 يونيو 2024.
الفرنسي كيليان مبابي خلال حصة تدريبية في بادربورن بألمانيا يوم السبت 15 يونيو 2024. Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
هذا المقال نشر باللغة الإنجليزية

في ظل استمرار صعود التيار اليميني المتطرف وسعيه للاستيلاء على السلطة في الانتخابات، أطلق نجم كرة القدم كيليان مبابي نداء ملحا في مؤتمر صحفي انعقد أمس. حث فيه الفرنسيين على أهمية التصويت، محذرا من صعود اليمين التطرف وتوليه السلطة.

اعلان

وقال كليان مبابي:"يبدو واضحًا أن التطرف يقترب من السلطة، وأدعو كل الشباب إلى المشاركة في الانتخابات وأفهم أهمية صوتهم. آمل أن يصل ندائي، وأنا أثق في جميع الفرنسيين".

وأضاف مبابي:"أتمنى أن نستمر في الفخر بارتداء هذا القميص في السابع من تموز/ يوليو. إنها لحظة مهمة جدًا في تاريخ فرنسا، وآمل أن نستمر في الفخر بارتداء هذا القميص".

وأضاف مبابي: "نحن جيل قادر على إحداث التغيير، وبإمكاننا تحديد مصير بلدنا عندما نرى المتطرفين على وشك تولي السلطة".

وفي وقت سابق، دعا الاتحاد الوطني لكرة القدم وسائل الإعلام إلى عدم مطالبة لاعبيه في ألمانيا بالتعليق على الانتخابات المحلية.

وأعلن الاتحاد أنه يدعم جدا حرية التعبير والمواطنة، ويساند أيضا ضرورة التصويت، وهو مطلب ديمقراطي.

وفي الانتخابات الأوروبية التي أقيمت في التاسع من يونيو/ حزيران، حقق حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بقيادة جوردان بارديلا نسبة تصويت بلغت 31.4% في فرنسا.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

كليان مبابي ينتقل رسميًا إلى صفوف ريال مدريد

كيليان مبابي يوقع عقده مع ناديه الجديد ريال مدريد الإسباني

مبابي يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان بشكل رسمي دون الكشف عن وجهته المقبلة

فرنسا الانتخابات التشريعية الفرنسية 2024 كيليان مبابي