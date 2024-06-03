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جدونا

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عاجل. كليان مبابي ينتقل رسميًا إلى صفوف ريال مدريد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون واللاعب كيليان مبابي
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون واللاعب كيليان مبابي Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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يظهر الفيديو لقاءً بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون واللاعب كيليان مبابي وهو يصافحه خلال زيارة الرئيس مقر معسكر منتخب فرنسا، الذي يستعد للمشاركة في بطولة أوروبا 2024.

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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن ضم النجم الفرنسي كليان مبابي إلى صفوفه بشكل رسمي مساء اليوم الاثنين.

وكانت التوقعات ترجح انضمام مبابي إلى صفوف الريال منذ إعلانه عدم تجديد عقده مع ناديه السابق باريس سان جيرمان.

وصباح اليوم، تم استبعاد مبابي من تشكيلة تييري هنري المؤقتة للألعاب الأولمبية، ويتوقع إعلان موعد انتقال اللاعب رسميا إلى صفوف ريال مدريد.

 وكان الفائز بكأس العالم، قد أعرب بأكثر من مناسبة رغبته اللعب في الألعاب الأولمبية التي تستضيفها فرنسا في شهر حزيران/ يونيو.

 

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعرب عن رغبته في أن يتمكن نجم فريق باريس سان جرمان كيليان مبابي من المشاركة في الألعاب الأولمبية بباريس في شهر نيسان/أبريل الماضي.

 وسأل ماكرون مبابي عن موعد الإعلان عن صفقة الانتقال (إلى ريال مديد)، فأجاب مبابي: "الليلة".

ولم يتم الإعلان عن حجم الصفقة حتى الآن، لكن بعض الصحف الإسبانية أكدت أن عقد مبابي مع الريال سمتد حتى عام 2029.

وزيارة ماكرون تأتي لتشجيع منتخب بلاده قبل المشاركة ببطولة أوروبا في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو/ حزيران، وحتى 14 يوليو/ تموز.

المصادر الإضافية • أ ب

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