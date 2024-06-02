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كيليان مبابي يوقع عقده مع ناديه الجديد ريال مدريد الإسباني

ركلة مقصية من كيليان مبابي خلال المباراة النهائية لكأس فرنسا لكرة القدم بين ليون وباريس سان جيرمان في باريس. 2024/05/25
ركلة مقصية من كيليان مبابي خلال المباراة النهائية لكأس فرنسا لكرة القدم بين ليون وباريس سان جيرمان في باريس. 2024/05/25 Copyright Michel Euler/AP
Copyright Michel Euler/AP
بقلم:  يورونيوز
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وقّع نجم كرة القدم العالمي الفرنسي كيليان مبابي عقدًا مع ريال مدريد، حيث سينتقل إلى النادي الإسباني كلاعب في حل من أي ارتباط، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان في نهاية يونيو المقبل.

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يعد مبابي اللاعب الأكثر طلباً من قبل جماهير ريال مدريد، بعد مطاردة استمرت عقداً كاملاً للاعب الذي يعتقد الكثيرون أنه وريث ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، كأفضل لاعب في العالم.

وينتظر أن يكون مبابي إضافة مميزة للريال، على غرار لاعبين سابقين ارتدوا القميص الأبيض الشهير، مثل زين الدين زيدان ورونالدو.

ويتمتع مبابي، المهاجم الفائز بكأس العالم، بمميزات فردية تضاهي أبرز نجوم هذه اللعبة، فهو يمتاز بالسرعة والتوازن والقوة وحركات القدمين المذهلة، كما أنه هداف من طراز عال، ينافس إرلينغ هالاند وهاري كين كأبرز مهاجمين في أوروبا.

وبحلول الموسم المقبل سيكون لمدرب نادي ريال مدريد أنشيلوتي المزيد من القوة النارية، التي يمكن أن يستعين بها مع وجود مبابي، ولا ينقص المدرب الإيطالي في ريال مدريد الكثير من المواهب، التي يمكن أن يستعين بها في تغيير مجرى اللعب، بعد أن شهد ريال مدريد رحيل عدد من المهاجمين من الطراز الرفيع مثل كريستيانو رونالدو إلى غاريث بيل وكريم بنزيما. ويُحسب لأنشيلوتي قدرته على التأقلم مع هذا الوضع، حيث حافظ على العملاق الإسباني في القمة.

المصادر الإضافية • أ ب

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