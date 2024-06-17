شاهد: غواصة روسية تغادر المياه الكوبية قبل مناورات عسكرية في منطقة البحر الكاريبي

رسا الأسطول الروسي في ميناء العاصمة الكوبية هافانا لمدة خمسة أيام، مما استقطب حشدًا كبيرا من السكان والسياح المتحمسين لرؤية السفن.

اعلان

غادرت غواصة روسية خليج هافانا الاثنين، حيث من المتوقع أن تبدأ مناورات بحرية بمنطقة البحر الكاريبي، وكانت الغواصة "كازان كاي-561" الروسية، التي تعمل بالطاقة النووية، إضافة إلى غواصة صاروخية كروز تعمل بالطاقة النووية من طراز ياسان، إلى جانب سفن حربية أخرى قد وصلت إلى ميناء هافانا يوم الأربعاء.

ورسا الأسطول الروسي في ميناء هافانا لمدة خمسة أيام، مما استقطب حشدًا كبيرا من السكان والسياح المتحمسين لرؤية السفن.

وتعدّ روسيا حليفا قديما لكلّ من فنزويلا وكوبا، وتقوم سفنها الحربية وطائراتها بعمليات توغل دورية في منطقة البحر الكاريبي.

وترسو السفن الروسية من حين لآخر في هافانا منذ العام 2008، عندما دخلت مجموعة من السفن الروسية المياه الكوبية فيما وصفته وسائل الإعلام الرسمية بأنها أول زيارة من نوعها منذ ما يقرب من عقدين.

وفي العام 2015، وصلت سفينة استطلاع واتصالات بشكل مفاجئ إلى هافانا قبل يوم واحد من بدء المحادثات بين المسؤولين الأمريكيين والكوبيين حول إعادة بعث العلاقات الدبلوماسية.