بقلم: يورونيوز

شاهد: الشرطة الألمانية تطلق النار على رجل هدد عناصرها بفأس وعبوة حارقة في هامبورغ

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أعلنت الشرطة الألمانية، مساء الأحد، عن إطلاقها النار على رجل كان يهدد عناصرها بفأس وقنبلة حارقة في وسط مدينة هامبورغ شمال ألمانيا.

ووفقًا للشرطة، فقد حدثت الواقعة قبل ساعات قليلة من انطلاق نهائيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 بين منتخبي صربيا وإنجلترا.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نقلا عن شرطة هامبورغ، قولها، إن ضباط الشرطة أطلقوا النار على المهاجم بعد أن رفض إلقاء الفأس، وأصابوه في ساقه.