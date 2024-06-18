الصين: مقتل 9 أشخاص على الأقل في انهيارات أرضية بعد فيضانات عارمة في جنوب البلاد

بقلم: يورونيوز

يعاني جنوب الصين من أمطار غزيرة تسببت في انهيارات أرضية أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل، وانقطاع التيار الكهربائي عن قرى بأكملها ودفن محاصيل.

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وفي الوقت نفسه، تعاني الأجزاء الشمالية من البلاد من الجفاف.

ولقي أربعة أشخاص حتفهم وفقد اثنان آخران في مقاطعة ووبينغ بمقاطعة فوجيان الساحلية بسبب الانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة. بدأت الأمطار الغزيرة بعد ظهر الأحد، حيث قاست السلطات 372.4 ملم من الأمطار على مدار 24 ساعة.

وقالت السلطات حسب وكالة أنباء الصين (شينخوا)، إن ما لا يقل عن 378 منزلاً انهار في المقاطعة، وتضرر 880 هكتاراً من المحاصيل، مما أدى إلى خسائر اقتصادية لا تقل عن 415 مليون يوان (57.2 مليون دولار) في ووبينغ.

وفي مقاطعة قوانغدونغ الجنوبية المتاخمة لهونغ كونغ، أدت الانهيارات الأرضية الناجمة عن فيضانات شديدة إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل في مدينة ميتشو. وذكرت تقارير إعلامية محلية أن 15 آخرين في عداد المفقودين.

وشهد أكثر من 130 ألف أسرة في ميتشو انقطاع التيار الكهربائي، مع انقطاع الاتصال ببعض البلدات والقرى المجاورة حتى يوم الاثنين.

وتقوم ثلاث مروحيات وأكثر من 200 فريق من رجال الإنقاذ بالبحث عن ناجين وتقديم المساعدات للمناطق المتضررة، حسب السلطات المحلية.

ونُقل أكثر من 11 ألف شخص بعد فيضانات نهر هانجيانغ في حوض نهر اللؤلؤ بجنوب الصين، مما أدى إلى غرق حقول المحاصيل وغمر المنازل.

وفي مقاطعة قويتشو بجنوب غرب البلاد، تم إجلاء أكثر من 1100 شخص بسبب الفيضانات في عدة مقاطعات.

وعانى جزء كبير من شمال الصين، بما في ذلك العاصمة بكين، من درجات حرارة مرتفعة في الأيام الأخيرة. ومع ذلك، من المتوقع هطول الأمطار في المناطق المتضررة من الجفاف خلال الأيام العشرة المقبلة، وفقًا لمكتب الأرصاد الجوية الوطني الصيني.

وفي الشهر الماضي، خلفت الكوارث المرتبطة بالفيضانات العديد من القتلى والمفقودين في 17 مقاطعة في جميع أنحاء الصين، وفقًا لوزارة إدارة الطوارئ.