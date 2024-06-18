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جدونا

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نائب رئيس الكنيست يشبه المتظاهرين ضد حكومة نتنياهو "بذراع حماس" ومطالبات بفصله

نائب رئيس الكنيست من حزب الليكود، نيسيم فاتوري
نائب رئيس الكنيست من حزب الليكود، نيسيم فاتوري Copyright @nissimv
Copyright @nissimv
بقلم:  يورونيوز
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انتقد نواب إسرائيليون من المعارضة والإئتلاف تصريحات نائب رئيس الكنيست من حزب الليكود، نيسيم فاتوري، التي وصف فيها المتظاهرين المناهضين للحكومة على أنهم "ذراع من حماس".

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وبعد تصريح فاتوري، طالب زعيم معسكر الدولة بيني غانتس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بإقالته من منصبه وإدانة تصريحاته.

وقال غانتس إنه "يجب وضع شخصية مكانه تحترم دولة إسرائيل"، بينما اعتبر أن حديث فاتوري عن المتظاهرين يستحق الشجب.

كما قال وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهر من حزب الليكود إن مثل هذا التصريح "يعمق الصدع الهائل الموجود في أمتنا". وقال وزير التعليم في حزب الليكود، يوآف كيش، إن المقارنة لا أساس لها من الصحة و"علينا أن نتذكر أننا إخوة".

وأحدث هذا التصريح موجة كبيرة من الانتقادات التي صدرت عن عدة نواب ومسؤولين إسرائيليين، التي اعتبروه تصريح "خطير وغير مسؤول".

واعتبر فاتوري في تصريحه أن المتظاهرين ضد حكومة نتنياهو هم الذراع الثاني لحماس، وقال إن ذراع الحركة الأول هم "المخربون والقتلة".

وتراجع فاتوري عن تصريحه وقال في منشور على منصة إكس، إن تعليقاته تم إخراجها من سياقها، لكنه أكد أن الاحتجاجات "تضر بقدرتنا الوطنية على الصمود"، وأضاف "التصرفات الفظيعة التي قام بها النازيون من حماس لا تصلح للمقارنة بأي احتجاج". أو عمل سياسي."

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