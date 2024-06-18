في اختراق نادر.. حزب الله ينشر لقطات مراقبة جوية لمواقع حساسة شمال إسرائيل

بقلم: يورونيوز

يُظهر الفيديو الذي تتجاوز مدته 9 دقائق صور عالية الدقة لميناء حيفا بالكامل ومستوطنة الكريوت وما تحتويه من منشآت عسكرية حساسة وضخمة.

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نجح حزب الله اللبناني في رصد مشاهد استطلاع جوي قامت بها إحدى مسيراته التي لم يتمكن الجبش الإسرائيلي من رصدها حيث تمكنت من تصوير مستوطنات إسرائيلية، على غرار كريات شمونة ونهاريا ومجمع الصناعات العسكرية لشركة رفائيل، التي تضم عدة مصانع ومخازن. وتشير معلومات إستخباراتية إلى أن شركة رفائيل تعمل في تصنيع وكذا تجميع أنظمة الدفاع الجوي الفعال، لا سيما القبة الحديدية.

وتمكنت المسيرة أيضا من رصد مواقع اختبارات صاروخية ومصانع التحكم والتوجيه ومبانٍ إدارية للشركة نفسها، بالإضافة إلى رادار للتجارب الصاروخية. كما تمّ رصد ساحل خليج حيفا بمجمعاته ومنشآته المدنية والعسكرية ومراكز صناعة السفن.

وعلّقت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ الفيديو يُظهر توثيقًا لأنظمة الدفاع الجوي التي تشمل بطاريات القبة الحديدية، وقاعدة بحرية وخليج حيفا. وعلى ما يبدو، فإن الفيديو أظهر أيضا عددا من المواقع الحساسة في الجليل.